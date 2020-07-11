Plajlar bu yaz çok hareketli

Bu yaz metalik renklerle ışıl ışıl parlayabilirsiniz.İhtiyacımız olan pozitif enerjiye plaj stilinizle sahip olabilirsiniz. Bu yıl plajlar rengarenk.90'ların cüretkar mayo kesimleri, bugün yine karşımızda. Oyuk görünümlü mayo ve bikinilerden bu yaz kesinlikle edinin.Beyaz ve siyah birlikteliği modanın zamansız uyumlarından. Bu uyum plajlarda da istediğiniz zarafeti size sunacak.Bu yaz biraz iddialı olmanın zararı olmaz. Animal print'ler, giyimde olduğu gibi plaj tasarımlarında da bol bol karşımıza çıkacak.Özgür ruhunuzu plajlara yansıtmaya hazır mısınız? Rahat kesimler, etnik desenler ve abartısız detaylar sizi bekliyor.