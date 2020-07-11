Plajlar bu yaz çok hareketli

PARLAMA ZAMANI
Bu yaz metalik renklerle ışıl ışıl parlayabilirsiniz.
RENK ZAMANI
İhtiyacımız olan pozitif enerjiye plaj stilinizle sahip olabilirsiniz. Bu yıl plajlar rengarenk.
GEÇMİŞE DÖNÜŞ
90'ların cüretkar mayo kesimleri, bugün yine karşımızda. Oyuk görünümlü mayo ve bikinilerden bu yaz kesinlikle edinin.
ZAMANSIZ SEÇİM
Beyaz ve siyah birlikteliği modanın zamansız uyumlarından. Bu uyum plajlarda da istediğiniz zarafeti size sunacak.
VAHŞİ DOĞA
Bu yaz biraz iddialı olmanın zararı olmaz. Animal print'ler, giyimde olduğu gibi plaj tasarımlarında da bol bol karşımıza çıkacak.
BOHEM RUH
Özgür ruhunuzu plajlara yansıtmaya hazır mısınız? Rahat kesimler, etnik desenler ve abartısız detaylar sizi bekliyor.