Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

'İYİ Kİ DOĞDUN ÇOCUKLARIMIN İDOLÜ'



Volkan Demirel, Instagram'da eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın. İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü…"