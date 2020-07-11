Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

Fenerbahçe'nın yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Bodrum'da tatil yapıyor. Demirel, önceki gün Yalıkavak Arts Otel'de kızlarıyla havuz keyfi yaptı.
Bu arada Zeynep Demirel, yeni yaşına da Bodrum'da girdi. Sahilde doğum günü pastasını kesen Demirel, akşam yemeğinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.
Maçlar devam ettiği için İstanbul'da olan eşi Volkan Demirel, yemek sırasında online olarak restorana bağlandı. Demirel, restoran televizyonundan görüntüsü yansıtılan eşini karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.
'İYİ Kİ DOĞDUN ÇOCUKLARIMIN İDOLÜ'
Volkan Demirel, Instagram'da eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın. İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü…"