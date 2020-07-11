Haberler Günaydın Haberleri Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

eşi ’e sürpriz yaptı

Fenerbahçe'nın yardımcı antrenörlerinden 'in eşi , Bodrum'da tatil yapıyor. Demirel, önceki gün Yalıkavak Arts Otel'de kızlarıyla havuz keyfi yaptı. Bu arada Zeynep Demirel, yeni yaşına da Bodrum'da girdi. Sahilde doğum günü pastasını kesen Demirel, akşam yemeğinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:39 Son Güncelleme: 11.7.2020 10:40 ABONE OL
Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

Fenerbahçe'nın yardımcı antrenörlerinden 'in eşi , Bodrum'da tatil yapıyor. Demirel, önceki gün Yalıkavak Arts Otel'de kızlarıyla havuz keyfi yaptı.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

Bu arada , yeni yaşına da Bodrum'da girdi. Sahilde doğum günü pastasını kesen Demirel, akşam yemeğinde ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

Maçlar devam ettiği için İstanbul'da olan eşi , yemek sırasında online olarak restorana bağlandı. Demirel, restoran televizyonundan görüntüsü yansıtılan eşini karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı

'İYİ Kİ DOĞDUN ÇOCUKLARIMIN İDOLÜ'

, Instagram'da eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın. İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü…"

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı
Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel’e sürpriz yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA