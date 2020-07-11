Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Ayasofya Kararı sonrası Yıldız Tilbe'den olay paylaşım! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...

: Kararı sonrası 'den olay paylaşım! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...

'nın kararı ile camiye çevrilmesinin ardından konuya ilişkin ünlü şarkıcı 'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı adeta salladı. Paylaşımlar ünlü şarkıcının takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken son olarak Yıldız Tilbe'nin "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir" ifadeleri de ilgi çekti. İşte Ayasofya kararı sonrası Yıldız Tilbe'den gelen olay paylaşımlar ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:43 Son Güncelleme: 11.7.2020 15:43 ABONE OL
Yıldız Tilbe'den son dakika Ayasofya paylaşımları sosyal medyayı salladı! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya kararına duyduğu sevinç beğeni yağmuruna tutuldu!

! Ünlü şarkıcı 'nin kararı paylaşımları büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin birçok farklı fikir ortaya atılırken Tilbe, duyduğu minnet ve sevinci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Twitter hesabından gelen bu peş peşe paylaşımlarla ilgi gören şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yıldız Tilbe'den gelen son dakika Ayasofya paylaşımları ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

YILDIZ TİLBE'NİN AYASOFYA KARARI SONRASI PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Yalnızca ülkemizde değil dünyanın gündemine oturan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı sonrası ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. Duyduğu minnet ve sevinci twitter hesabından paylaşan şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu…

Yıldız Tilbe'den son dakika Ayasofya paylaşımları sosyal medyayı salladı! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya kararına duyduğu sevinç beğeni yağmuruna tutuldu!

DUYDUĞU SEVİNCİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

'nın Bizans'ın elinde iken de Allah'ın evi olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu." Dedi…

Danıştay kararı ile 86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağı haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı bu kararın ardından "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadeleri ve konuyla alakalı olarak paylaştığı peş peşe tweetlerle olay oldu.

Yıldız Tilbe'den son dakika Ayasofya paylaşımları sosyal medyayı salladı! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya kararına duyduğu sevinç beğeni yağmuruna tutuldu!

AYASOFYA PAYLAŞIMLARI BEĞENİ REKORU KIRDI!

Ünlü şarkıcı paylaşımları ile beğeni rekorlarına imza atarken " açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. "

Yıldız Tilbe'den son dakika Ayasofya paylaşımları sosyal medyayı salladı! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya kararına duyduğu sevinç beğeni yağmuruna tutuldu!

"MAL SAHİBİNE DÖNDÜ..."

"Hepsine aşığım. Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu ,mal sahibine döndü , hak yerini buldu , orası Osmanlı'nın veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil,Fatihin'di. Sevindim Valla. Bizansta iken , Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi , Ayasofya ibadethanedir her dinde , bizde Camiidir" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Ayasofya Kararı sonrası Yıldız Tilbe'den olay paylaşım! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...
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