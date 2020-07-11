Son dakika: Ayasofya Kararı sonrası Yıldız Tilbe'den olay paylaşım! Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...

DUYDUĞU SEVİNCİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

Ayasofya'nın Bizans'ın elinde iken de Allah'ın evi olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu." Dedi…

Danıştay kararı ile 86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağı haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Yıldız Tilbe bu kararın ardından "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadeleri ve konuyla alakalı olarak paylaştığı peş peşe tweetlerle olay oldu.