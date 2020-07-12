Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor'da neden eleme olmadı? Survivor eleme tarihi ertelendi! Büyük sürpriz yaşanıyor...

Son dakika haberleri...Survivor son dokunulmazlığı Berkan'ı eleyerek kazanan Cemal Can'ın ardından eleme adayı merakla bekleniyordu. Heyecanlı anlara tanıklık eden yarışmada bütün mücadelesini parkura veren yarışmacıların emekleri görülürken izleyenler sürpriz yaşadı. Survivor'da elenen isim dün akşam belli olmadı. Hal böyle olunca; Survivor'da neden eleme olmadı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yarışmanın eleme tarihi ertelenerek bir sürpriz gerçekleşti. Acun Ilıcalı ise konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu!

SURVİVOR ELEME TARİHİ ERTELENDİ! SEBEBİNİ ACUN ILICALI AÇIKLADI!

Dokunulmazlığı kazanan Survivor Cemal Can eleme potasından kurtulurken ada konseyinde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve eleme adayı belli olmadı. Survivor'da eleme neden olmadı sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Acun Ilıcalı son dakika açıklamalarında bulundu...