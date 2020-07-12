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’ filozof oldu

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Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
‘Boran’ filozof oldu
EN son atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ, 'Canım Dayım' adlı yeni filme başladı. Üstündağ, Samsunlu yönetmen Fuat Yılmaz'ın çektiği filmde filozofu oynuyor. Otizmli bir dayı ile kız yeğeninin hikayesini anlatacak film; yurt dışında 21 festivalde ülkemizi temsil edecek. Filmde Adem Yılmaz, Cihat Tamer, Zehra Yılmaz, Seymen Aydın da rol alıyor.

Sevgiliye set sürprizi
CEM Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz'a ilk set günü çiçek göndererek sürpriz yaptı. Yılmaz, "Annesi Alzheimerlı birini canlandırıyorum ve ben de anneannemi Alzheimer'dan kaybetmiştim" dedi.
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‘Boran’ filozof oldu
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