Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Ece Erken cici anneliğe erken başladı. Ece Erken ile evli iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.
Olaylı ilişkiye kısa süreli ara veren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz ay resmen boşanmasının ardından iş adamı ile yeniden birlikte görüntü vermeye başladı.
Yaklaşık bir haftadır Bodrum'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı.
Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü iş adamı geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi.
Öte yandan Erken, bir gün önce sevgilisini 5 yaşındaki oğlu Eymen'le tanıştırmıştı. Çiftin bu hamlesi, "Acaba evlilik olur mu?" sorusunu da akıllara getirdi.
NELER OLMUŞTU?
Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
OTOMOBİLLERE SALDIRDI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.
Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.
Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.
İSTİFA ETTİ
Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti.