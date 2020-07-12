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Cici anne ! Ece Erken sevgilisi 'nun kızı ile böyle ilgilendi...

cici anneliğe erken başladı. Ece Erken ile evli sevgilisi 'nun yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Olaylı ilişkiye kısa süreli ara veren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz ay resmen boşanmasının ardından iş adamı ile yeniden birlikte görüntü vermeye başladı. Yaklaşık bir haftadır 'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında da vardı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 12.7.2020 13:25 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:31 ABONE OL
Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

cici anneliğe erken başladı. Ece Erken ile evli sevgilisi 'nun yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Olaylı ilişkiye kısa süreli ara veren , 'nun geçtiğimiz ay resmen boşanmasının ardından ile yeniden birlikte görüntü vermeye başladı.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Yaklaşık bir haftadır 'da tatil yapan ve sevgilisi , önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında da vardı.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

'in sevgilisi 'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Öte yandan Erken, bir gün önce sevgilisini 5 yaşındaki oğlu Eymen'le tanıştırmıştı. Çiftin bu hamlesi, "Acaba evlilik olur mu?" sorusunu da akıllara getirdi.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

NELER OLMUŞTU?

Sunucu ile 'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

OTOMOBİLLERE SALDIRDI

'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.

Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.

Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...

Çıkan haberlerin ardından , "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.

İSTİFA ETTİ

Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti.

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Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...
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