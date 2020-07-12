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Cici annelik babalık başladı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Cici annelik babalık başladı
Yaklaşık bir haftadır Bodrum'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı. Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü iş adamı geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi. Öte yandan Erken, bir gün önce sevgilisini 5 yaşındaki oğlu Eymen'le tanıştırmıştı.

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Cici annelik babalık başladı
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