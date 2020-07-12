O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı...

Son dakika haberler...Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın O Ses Türkiye yarışmasından ayrılması ile birlikte yerine gelecek isim Ebru Gündeş oldu. Acun Ilıcalı ile el sıkışan isim şimdiden yarışma için hazırlıklara başlarken aldığı ücret magazin gündeminde epey konuşuluyor. Öte yandan ünlü modacılar ile anlaşan ve birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başlayan ünlü şarkıcı 3 yıl sonra ekranlara geri dönecek. Haftalık 180 bin TL alacağı iddiaları gündeme otururken O Ses Türkiye hazırlıkları ise devam ediyor. İşte Ebru Gündeş'ten son dakika gelişmeleri...
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı tarafından "Ebru ile hiç ayrılmadık" açıklaması yapılmış ve iletişimlerinin kesilmediğini vurgulamıştı. 3 yıl aradan sonra Seda Sayan'ın oturduğu jüri koltuğu yerine Ebru Gündeş gelecek. Alacağı ücret dudak uçuklatırken öte yandan Ebru Gündeş, ünlü modacılarla anlaştı.
İşte son gelişmeler...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Sayan'ın yerine ise eski jüri üyesi Ebru Gündeş gelecek. 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündeş, hazırlıklara başladı.
KIYAFETLER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı.
"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"
Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" demişti. Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de sözlerine eklemişti.