O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı...

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jüri üyeliğine geri dönen 'ten haberi: O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı...

haberleri...Ekranların sevilen müzik ve şarkı yarışması 'ye 3 sene ara verdikten sonra jüri üyeliğine geri dönen hazırlıklara başladı. ile el sıkışan ünlü sanatçının aldığı ücret dudak uçuklatırken öte yandan programda şık olmak için ünlü modacılarla anlaştı. Seyirci karşısına Züleyha Kuru'nun elbiseleri ile çıkacak olan isim provalara başlarken Seda Sayan'ın yerine gelen Ebru Gündeş 3 yıl sonra tekrar ekranlarda olacak. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, "Ebru ile hiç ayrılmadık" açıklaması yapmış ve sık sık görüştüklerini de belirtmişti. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 12.7.2020 10:25 ABONE OL
O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye'den aldığı ücret dudak uçuklattı!

haberler...Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yarışmasından ayrılması ile birlikte yerine gelecek isim oldu. ile el sıkışan isim şimdiden yarışma için hazırlıklara başlarken aldığı ücret magazin gündeminde epey konuşuluyor. Öte yandan ünlü modacılar ile anlaşan ve birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başlayan ünlü şarkıcı 3 yıl sonra ekranlara geri dönecek. Haftalık 180 bin TL alacağı iddiaları gündeme otururken O Ses Türkiye hazırlıkları ise devam ediyor. İşte Ebru Gündeş'ten son dakika gelişmeleri...

EBRU GÜNDEŞ 3 YIL ARADAN SONRA O SES TÜRKİYE'DE!

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı tarafından "Ebru ile hiç ayrılmadık" açıklaması yapılmış ve iletişimlerinin kesilmediğini vurgulamıştı. 3 yıl aradan sonra Seda Sayan'ın oturduğu jüri koltuğu yerine Ebru Gündeş gelecek. Alacağı ücret dudak uçuklatırken öte yandan Ebru Gündeş, ünlü modacılarla anlaştı.

İşte son gelişmeler...

O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye'den aldığı ücret dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, jüri üyeliği yaptığı 'den ayrılma kararı aldı. Sayan'ın yerine ise eski jüri üyesi gelecek. 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündeş, hazırlıklara başladı.

KIYAFETLER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı.

"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"

Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren , "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" demişti. Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de sözlerine eklemişti.

O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye'den aldığı ücret dudak uçuklattı!
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O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı...
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