O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönen Ebru Gündeş'ten son dakika haberi: O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı...

Son dakika haberler...Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın O Ses Türkiye yarışmasından ayrılması ile birlikte yerine gelecek isim Ebru Gündeş oldu. Acun Ilıcalı ile el sıkışan isim şimdiden yarışma için hazırlıklara başlarken aldığı ücret magazin gündeminde epey konuşuluyor. Öte yandan ünlü modacılar ile anlaşan ve birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başlayan ünlü şarkıcı 3 yıl sonra ekranlara geri dönecek. Haftalık 180 bin TL alacağı iddiaları gündeme otururken O Ses Türkiye hazırlıkları ise devam ediyor. İşte Ebru Gündeş'ten son dakika gelişmeleri...

EBRU GÜNDEŞ 3 YIL ARADAN SONRA O SES TÜRKİYE'DE!

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı tarafından "Ebru ile hiç ayrılmadık" açıklaması yapılmış ve iletişimlerinin kesilmediğini vurgulamıştı. 3 yıl aradan sonra Seda Sayan'ın oturduğu jüri koltuğu yerine Ebru Gündeş gelecek. Alacağı ücret dudak uçuklatırken öte yandan Ebru Gündeş, ünlü modacılarla anlaştı.

İşte son gelişmeler...