Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Son olarak Çukur dizisinde Cumali karakteri olarak ekranlarda boy gösteren sevilen oyuncu Necip Memili ile bu yıl nikah masasına oturduğu Didem Kayıcıoğlu bebekleri için gün sayıyor.
Bir mekanda baş başa yemek yiyen Necip Memili ile hamile eşi Didem Kayıcıoğlu çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Hamileliğini rahat geçtiğini söyleyen Kayıcıoğlu, "Gayet güzel sona geldik. Mutluyuz" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Necip Memili, "Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" ifadelerini kullandı.
Eşinin iki gün sonra doğum yapacağını söyleyen Memili, "İki gün sonra baba olacağım" dedi.