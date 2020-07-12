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Oyuncu 'nin ! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Son olarak Çukur dizisinde Cumali karakteri olarak ekranlarda boy gösteren sevilen oyuncu ile bu yıl nikah masasına oturduğu bebekleri için gün sayıyor. Bir mekanda baş başa yemek yiyen Necip Memili ile hamile eşi Didem Kayıcıoğlu çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu Necip Memili bebeklerinin cinsiyetini açıklarken oldukça heyecanlı görünüyordu. İşte Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile eşinin iki gün sonra kucaklarına alacaklarını belirttikleri ...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:33 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:48 ABONE OL
Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Son olarak Çukur dizisinde Cumali karakteri olarak ekranlarda boy gösteren sevilen oyuncu ile bu yıl nikah masasına oturduğu bebekleri için gün sayıyor.

Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Bir mekanda baş başa yemek yiyen ile hamile eşi çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Hamileliğini rahat geçtiğini söyleyen Kayıcıoğlu, "Gayet güzel sona geldik. Mutluyuz" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu , "Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

Eşinin iki gün sonra doğum yapacağını söyleyen Memili, "İki gün sonra baba olacağım" dedi.

Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...

yaşayan , Kayıcıoğlu'nun hamileliği boyunca aşermediğini söyledi.

Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...
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Oyuncu Necip Memili'nin babalık heyecanı! Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım...
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