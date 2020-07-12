Haberler Günaydın Haberleri Sanatçılardan Ayasofya yorumu: Hak yerini buldu

Sanatçılardan yorumu: Hak yerini buldu

, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Tüm ülke bu kararı büyük bir mutlulukla karşıladı. Ünlü sanatçılar da “Olması gereken oldu, hak yerini buldu” yorumlarını yaptı

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Sanatçılardan Ayasofya yorumu: Hak yerini buldu
'SAHİBİNE KAVUŞTU'
DANIŞTAY'IN, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararı iptal etmesinin ardından Fetih'in sembolünün ibadete açılması coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de bu kararın sevincini yaşadı. Yıldız Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, hak yerini buldu" dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR
DELLA Miles, karara çok memnun olduğunu belirtirken, Uğur Işılak, "Olması gereken oldu" yorumunu yaptı. Yusuf Güney, "Bağımsız topraklarında kendi kararlarını alabilen güçlü Türkiye" dedi. İbrahim Sadri, Afrikalı Ali, Gamze Özçelik, Avni Yıldırım, Kodes, Hopdedik Ayhan da mutluluklarını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanatçılardan Ayasofya yorumu: Hak yerini buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA