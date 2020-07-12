SON DAKİKA: Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor eleme tarihi ertelendi! Survivor finali öncesi büyük değişiklik...

Son dakika haberleri...Survivor son dokunulmazlığı Berkan'ı eleyerek kazanan Cemal Can'ın ardından eleme adayı merakla bekleniyordu. Heyecanlı anlara tanıklık eden yarışmada bütün mücadelesini parkura veren yarışmacıların emekleri görülürken izleyenler sürpriz yaşadı. Survivor'da elenen isim dün akşam belli olmadı. Hal böyle olunca; Survivor'da neden eleme olmadı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yarışmanın eleme tarihi ertelenerek bir sürpriz gerçekleşti. Acun Ilıcalı ise konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu!
Dokunulmazlığı kazanan Survivor Cemal Can eleme potasından kurtulurken ada konseyinde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve eleme adayı belli olmadı. Survivor'da eleme neden olmadı sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Acun Ilıcalı son dakika açıklamalarında bulundu...
Büyük finale az bir zaman kala, Survivor 2020 son dokunulmazlık heyecanıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şubat ayından beri adada devam eden mücadelede sona yaklaşılırken, dokunulmazlık oyununu kazanan, Berkan'ı yenen Cemal Can oldu.
ELEME NEDEN OLMADI
Survivor canlı yayın final oyununda, büyük heyecana neden olan Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı, Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.
Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan, Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.
Gecenin sonunda 5-4'lük skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. İstanbul ve Dominik'teki saat farkından dolayı süre uzayınca, Survivor'da eleme konseyi gerçekleşmedi.
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020'ye veda eden isim belli olacak. Survivor'dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.
CEMAL CAN'IN GÖZYAŞLARI
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can: Anlatamayacağım verdiğimiz mücadelenin hakkı ödenmez dibin dibini gördük, son ana kadar elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Burada kazandım ama burada kazanan dört yarışmacı var. Hepimiz ailelerimizi gururlandırmak için çıkıyoruz buraya ve son parkurumuzdu o anlamda da çok üzgünüm.
YASİN: BU KADAR ZORLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM
Survivor başladığından beri bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Hava 40 derece inanılmaz zor. Atış yapamadığımız her an daha da zor oluyor bizim için...
FİNAL İSTANBUL'DA
Acun Ilıcalı büyük finalin Galataport'ta olacağını açıkladı. Boğaz'da gerçekleşecek finale yarışmacılar özel teknelerle gelecek ve kupasına kavuşacak.