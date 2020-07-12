Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar geldi: "Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa..."

Murat Özarı, Survivor Ekstra canlı yayınında "Barış konusuna değinmek istiyorum" dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında bir örnekle düşüncelerini aktaran Özarı, "Diyelim ki ligler başladı. 34 maç oynanıyor ya diyelim ki 25 maç oynandı. 25 maçta bir takım 16,17,18 puan öne geçti. Sonra 10 hafta takımda bir rehavet oldu ve kazanamamaya başladı. Diğer takımlar da kazanmaya başladı. Fakat sonunda o 15-16 hafta kazanan takım şampiyon oldu. Şampiyon olduğu gün kutlamalar yapılmıyor mu yapılıyor şey mi deniyor mesela ya bu takım son 6 maçı kaybetti ben ağlayayım hayata küseyim. Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa o mu konuşulur yani..." dedi.