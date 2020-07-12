Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar geldi: "Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa..."

Survivor finaline kalan Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Finale az bir zaman kala TV 8 ekranlarına gelen Survivor Ekstra programı yorumcusu Murat Özarı, Survivor Barış hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Barış konusuna değinmek istiyorum" diyerek söze başlayan yorumcu, verdiği örnekler ile Barış Murat Yağcı üzerinden değerlendirmeler yaptı. İşte Survivor Barış hakkındaki son dakika gelişmeleri...
Survivor Barış'ın son zamanlarda performans olarak yaşadığı düşüş ile Cemal Can'ın başarısının giderek artması arasında değerlendirmelerde bulunan Murat Özarı, Barış'ın şampiyon olması halinde kimsenin bu düşüşü hatırlamayacağını söyleyerek değerlendirmelerde bulundu.
İşte Survivor Barış hakkındaki gelişmeler...
Murat Özarı, Survivor Ekstra canlı yayınında "Barış konusuna değinmek istiyorum" dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında bir örnekle düşüncelerini aktaran Özarı, "Diyelim ki ligler başladı. 34 maç oynanıyor ya diyelim ki 25 maç oynandı. 25 maçta bir takım 16,17,18 puan öne geçti. Sonra 10 hafta takımda bir rehavet oldu ve kazanamamaya başladı. Diğer takımlar da kazanmaya başladı. Fakat sonunda o 15-16 hafta kazanan takım şampiyon oldu. Şampiyon olduğu gün kutlamalar yapılmıyor mu yapılıyor şey mi deniyor mesela ya bu takım son 6 maçı kaybetti ben ağlayayım hayata küseyim. Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa o mu konuşulur yani..." dedi.