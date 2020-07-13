14 yıl yetiştirme yurdunda kalan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun: Devlet benim babamdır...

Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun, GÜNAYDIN'a konuştu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Tutkun, kendisine 'Yandaş' diyenlere "Evet yandaşım, hiçbir partinin değil, devletimin yandaşıyım çünkü devletim benim babam oldu" dedi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen konserlerde siz de yer aldınız. Konser nasıl geçti, biraz anlatır mısınız?

24 yıldır sahnelerdeyim, şarkılarımı söylüyorum. Ama inanın şimdiye kadar verdiğim en güzel konserlerden biriydi. Sanatçıya yakışır şekilde bir ses düzeni, ışık sistemi vardı. Ayrıca Boğaz'ın esintisi, gökyüzünde yıldızlar, mis gibi hava, az da olsa izleyenlerle çok güzel oldu konserimiz. Orkestra arkadaşlarım ve ben çok mutlu olduk. İzleyenlerden de olumlu yorumlar alıyorum.