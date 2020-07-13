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yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! hesabından paylaştı…

Ünlü oyuncu , ikinci oğlu Han’ı doğurmadan önce psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını itiraf etti. Anne adaylarına seslenen oyuncu, “Herhangi bir sebepten büyük stres altında olan canım anne. Bil ki seninle aynı sorunları yaşadım” dedi. hesabından yaptığı da takipçileriyle dertleşen Bergüzar Korel, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmura tutuldu. Bergüzar Korel, kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdiğini anlattığı paylaşımda anne adaylarına destek verdi. İşte Bergüzar Korel’in o çok konuşulan sosyal medya paylaşımı…

Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:32 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:44 ABONE OL
Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

Geçtiğimiz mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan , sıkıntılı bir ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'le Bodrum'da tekne tatilinde olan Korel hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, bu karenin altında kaygı dolu günleri nasıl atlattığını anlattı...

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

DAYANILMAZ ACILARIM OLDU

"İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım. Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı."

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

Hürriyet'in haberine göre; "Doğumdan bir gün sonra ilk koronavirüs vakası açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı. Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem."

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

İÇİNİZDEKİ MUCİZEYE TUTUNUN

Ünlü oyuncu, bebeği hayatta kalması için ilaç alan ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan annelere yalnız olmadıklarını onlar gibi aynı sorunları yaşadığını belirterek, moral verdi...

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

"Sizinle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; içindeki mucizeye tutunun. Bil ki seni terk etmeyecek, bırakmayacak. Sana kavuşacağı günü aşkla bekliyor. Hep inan, dua et, hisset. Kendine acıma! 'Niye benim başıma geliyor bu' deyip kendini aşağı çekme."

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…

"Unutma; yıllardır beklediğin o gün geldi. Aylar sonra mucizeni kucağına alacaksın. Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca ihtiyacım olan zamanlardı. Tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz."

Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…
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Bergüzar Korel yaşadığı sıkıntıları itiraf etti! Sosyal medya hesabından paylaştı…
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