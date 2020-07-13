Cemiyet Ebru Gündeş’in sahnesine akın etti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Bodrum Gündoğan'daki BVS Bosphorus Otel'deki Günay Restaurant'ta üst üste iki gün konser verdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, Gündeş'i iki gecede bin 200 kişi dinledi. Gündeş, dört tarafı LED'lerle kaplı sahnesine Zuhair Murad imzalı tulumuyla çıktı. Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında; İzzet-Didem Antebi, Levent Kızıl, Öznur-Burak Yakın, Derya Ayaydın, Mete Vardar, Selin İmer-Mustafa Ceceli gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim de vardı.