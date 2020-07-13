Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak

Tarihimize kara bir günolarak geçen 15Temmuz gecesinde,hain darbecilerekarşıhayatlarınıortaya koyandemokrasi kahramanlarımıztürkülerle anılacak.Kültür veTurizm Bakanlığı,demokrasizaferimizindördüncüyıl dönümünde 'KahramanlıkTürküleri Konseri' düzenleyecek.İstanbul Tarihi TürkMüziği Topluluğu (MehterGrubu) ile İstanbul DevletTürk Halk Müziği Korosusanatçıları, 15 TemmuzDemokrasi veMilli Birlik Günüetkinlikleri kapsamındadinleyicileriylebuluşacak.Beykoz Belediyesi'niniş birliğiyleyarınsaat 21.00'de 15Temmuz ŞehitlerMeydanı'ndadüzenlenecekkonserin repertuvarında;'Yinede Şahlanıyor','Benden Selam Olsun BoluBeyine', 'Tuna Nehri PlevneMarşı', 'Uca Dağların Başında','Asker Olup Vatana HizmetEylerem Men', 'İzmir'inKavakları', 'Buna Er MeydanıDerler' gibi eserler yer alıyor.ERZURUMLU meddah sanatçısı Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı, Boz Yapım tarafından hayata geçirilecek olan 'Mümessil' filminin, en önemli özelliği kadrosunun yüzde 90'ının Erzurumlu oyunculardan oluşması. Çekimleri Ağustos'ta başlayacak olan komedide; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman gibi isimler var. Mümessil olarak görev yaptığı süre boyunca başından geçenleri anlattığı paylaşımları ile 60 milyona yakın izlenme alan Burak Bozdağ, "Erzurum'a hayalimi gerçekleştirmek üzere gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.16 MART'TA sahnelerini açmayı planlayan, ancak salgın nedeniyle açılışı iptal edilen Kanyon'daki Hann Sahne, tiyatsoseverleri ağırlamaya başlıyor. Yeni sahne sanatları deneyim alanı, 22 Temmuz'da Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' ile açılıyor.2003 yılından bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki töreni, Covid- 19 salgını nedeniyle düzenlenemedi. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri posta yoluyla ulaştırıldı.ÜÇ yıl önce hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hiçbir yerde yayınlanmayan şarkısı ortaya çıktı. Sanatçının doğum gününe özel müzikseverlerle buluşan 'Haberin Bile Yok' Kolçak'ın hayranlarına büyük bir sürpriz oldu. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan iki şarkılık maxi single'da sanatçının 2014'te seslendirdiği 'Deli Et Beni' şarkısının da rock versiyonu da var.