Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak

Tarihimize kara bir gün
olarak geçen 15
Temmuz gecesinde,
hain darbecilere
karşı
hayatlarını
ortaya koyan
demokrasi kahramanlarımız
türkülerle anılacak.
Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
demokrasi
zaferimizin
dördüncü
yıl dönümünde 'Kahramanlık
Türküleri Konseri' düzenleyecek.
İstanbul Tarihi Türk
Müziği Topluluğu (Mehter
Grubu) ile İstanbul Devlet
Türk Halk Müziği Korosu
sanatçıları, 15 Temmuz
Demokrasi ve
Milli Birlik Günü
etkinlikleri kapsamında
dinleyicileriyle
buluşacak.
Beykoz Belediyesi'nin
iş birliğiyle
yarın
saat 21.00'de 15
Temmuz Şehitler
Meydanı'nda
düzenlenecek
konserin repertuvarında;
'Yine
de Şahlanıyor',
'Benden Selam Olsun Bolu
Beyine', 'Tuna Nehri Plevne
Marşı', 'Uca Dağların Başında',
'Asker Olup Vatana Hizmet
Eylerem Men', 'İzmir'in
Kavakları', 'Buna Er Meydanı
Derler' gibi eserler yer alıyor.
KADROSUNUN YÜZDE 90'I ERZURUMLU
ERZURUMLU meddah sanatçısı Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı, Boz Yapım tarafından hayata geçirilecek olan 'Mümessil' filminin, en önemli özelliği kadrosunun yüzde 90'ının Erzurumlu oyunculardan oluşması. Çekimleri Ağustos'ta başlayacak olan komedide; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman gibi isimler var. Mümessil olarak görev yaptığı süre boyunca başından geçenleri anlattığı paylaşımları ile 60 milyona yakın izlenme alan Burak Bozdağ, "Erzurum'a hayalimi gerçekleştirmek üzere gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.
TEK KİŞİLİK OYUNLA AÇILIYOR
16 MART'TA sahnelerini açmayı planlayan, ancak salgın nedeniyle açılışı iptal edilen Kanyon'daki Hann Sahne, tiyatsoseverleri ağırlamaya başlıyor. Yeni sahne sanatları deneyim alanı, 22 Temmuz'da Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' ile açılıyor.
EDEBİYAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU
2003 yılından bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki töreni, Covid- 19 salgını nedeniyle düzenlenemedi. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri posta yoluyla ulaştırıldı.
KOLÇAK'IN DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ ŞARKI
ÜÇ yıl önce hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hiçbir yerde yayınlanmayan şarkısı ortaya çıktı. Sanatçının doğum gününe özel müzikseverlerle buluşan 'Haberin Bile Yok' Kolçak'ın hayranlarına büyük bir sürpriz oldu. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan iki şarkılık maxi single'da sanatçının 2014'te seslendirdiği 'Deli Et Beni' şarkısının da rock versiyonu da var.