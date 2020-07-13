Haberler Günaydın Haberleri Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak

Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak
Tarihimize kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz gecesinde, hain darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanlarımız türkülerle anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, demokrasi zaferimizin dördüncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri' düzenleyecek. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle yarın saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konserin repertuvarında; 'Yine de Şahlanıyor', 'Benden Selam Olsun Bolu Beyine', 'Tuna Nehri Plevne Marşı', 'Uca Dağların Başında', 'Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men', 'İzmir'in Kavakları', 'Buna Er Meydanı Derler' gibi eserler yer alıyor.

KADROSUNUN YÜZDE 90'I ERZURUMLU
ERZURUMLU meddah sanatçısı Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı, Boz Yapım tarafından hayata geçirilecek olan 'Mümessil' filminin, en önemli özelliği kadrosunun yüzde 90'ının Erzurumlu oyunculardan oluşması. Çekimleri Ağustos'ta başlayacak olan komedide; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman gibi isimler var. Mümessil olarak görev yaptığı süre boyunca başından geçenleri anlattığı paylaşımları ile 60 milyona yakın izlenme alan Burak Bozdağ, "Erzurum'a hayalimi gerçekleştirmek üzere gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

TEK KİŞİLİK OYUNLA AÇILIYOR
16 MART'TA sahnelerini açmayı planlayan, ancak salgın nedeniyle açılışı iptal edilen Kanyon'daki Hann Sahne, tiyatsoseverleri ağırlamaya başlıyor. Yeni sahne sanatları deneyim alanı, 22 Temmuz'da Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' ile açılıyor.

EDEBİYAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU
2003 yılından bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki töreni, Covid- 19 salgını nedeniyle düzenlenemedi. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri posta yoluyla ulaştırıldı.

KOLÇAK'IN DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ ŞARKI
ÜÇ yıl önce hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hiçbir yerde yayınlanmayan şarkısı ortaya çıktı. Sanatçının doğum gününe özel müzikseverlerle buluşan 'Haberin Bile Yok' Kolçak'ın hayranlarına büyük bir sürpriz oldu. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan iki şarkılık maxi single'da sanatçının 2014'te seslendirdiği 'Deli Et Beni' şarkısının da rock versiyonu da var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA