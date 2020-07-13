Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Erkan Kolçak Köstendil ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu Cansu Tosun, bebeğini kucağına almak için gün sayıyorlardı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu oğlu Marsel'i kucağına aldı.
Doğum haberini yakın dostları Ceyda Düvenci verdi.
Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımında "Hoş geldin... Sefalar getirdin ailemize 13 Temmuz 2020. İyi ki geldin" yazarken Marsel'in adını da belirtti.
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