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baba oldu!

2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular ve çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlardı. Oğulları 'i kucaklarına aldı. Doğum haberini yakın dostları Ceyda Düvenci verdi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 19:47 Son Güncelleme: 13.7.2020 19:53 ABONE OL
Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu , bebeğini kucağına almak için gün sayıyorlardı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu oğlu 'i kucağına aldı.

Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Doğum haberini yakın dostları Ceyda Düvenci verdi.

Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımında "Hoş geldin... Sefalar getirdin ailemize 13 Temmuz 2020. İyi ki geldin" yazarken 'in adını da belirtti.

Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

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Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
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Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
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