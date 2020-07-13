Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Erkan Kolçak Köstendil ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu Cansu Tosun, bebeğini kucağına almak için gün sayıyorlardı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu oğlu Marsel'i kucağına aldı.