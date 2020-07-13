Nelson Mandela'nın kızı hayatını kaybetti

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Güney Afrika'nın Danimarka Büyükelçisi olan 59 yaşındaki Zindzi Mandela, Johannesburg'daki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.Babası gibi ülkesindeki değişimin ön saflarında yer alan ve mücadeleci kimliğiyle bilinen Zindzi Mandela'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

BİR DÖNEM ÜLKENİN "FİRST LADY"Sİ OLMUŞTU

Mandela'nın üç kızından biri olan Zindzi Mandela, babasının, annesi Winnie Madikizela-Mandela'dan boşanması sonrası bir dönem ülkenin "First Lady"si olmuştu.

Hollywood'u sarsan ölüm! Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta kötü haberi sosyal medya hesabından verdi!