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ünlü oyuncu ile ’dan takipleştiği için ediliyor!

Modacı , Türkiye’de de çok fazla hayran kitlesine sahip olan ile ’da takipleştiği için, kadınlardan mesajı aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:04 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:19 ABONE OL
Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!

, ünlü oyuncu ile 'dan takipleşmesinden sonra kadınlardan mesajı aldığını belirtti.

Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!

Oyuncuyla arkadaş olduklarını söyleyen stilist, "Daha önceden tanışıyorduk ve takipleşince kötü mesajlar almaya başladım" şeklinde konuştu.

Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!

'AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'
Milliyet'in haberine göre; Yaman, " edip 'Aradan çekil, onu sana yar etmeyiz', 'O olsa olsa senin enişten olur' ve 'Ondan uzak dur, senin için iyi olmaz' gibi mesajlar atıyorlar. Gerçekten akıl alır gibi değil yaptıkları... Sanki bu durumu ben yaratmışım ve bundan faydalanıyormuşum gibi bir hava oluşturdular" dedi.

Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!

Ünlü stilist, daha önce oyuncu Şükrü Özyıldız'la nişanlanmış ancak ilişkilerini yürütemeyince 2018 yılında ayrılmıştı.

Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!
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Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!
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