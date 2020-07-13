Rabia Yaman ünlü oyuncu Michele Morrone ile Instagram’dan takipleştiği için tehdit ediliyor!

'AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'

Milliyet'in haberine göre; Yaman, "Tehdit edip 'Aradan çekil, onu sana yar etmeyiz', 'O olsa olsa senin enişten olur' ve 'Ondan uzak dur, senin için iyi olmaz' gibi mesajlar atıyorlar. Gerçekten akıl alır gibi değil yaptıkları... Sanki bu durumu ben yaratmışım ve bundan faydalanıyormuşum gibi bir hava oluşturdular" dedi.