Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Müzikalde ateşleyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Gündemden düşmeyen aşklarıyla son dönemin en çok konuşulanlarından olan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birlikte tatile çıkmışlardı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında gündeme düşen son dakika iddiası şok etkisi yarattı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı yaza damgasını vurmuştu... İkili, Yunanistan'da startını verdikleri aşklarını Türkiye'de de saklamadan sürdürmüşlerdi. Çift, Kuyucuk'ta gözlerden uzak son tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıpratmaya başlamıştı. Ayrılık teklifi Cem Yılmaz'dan geldi.
'HAYIR' DİYEMEDİ
Serenay Sarıkaya gözyaşlarıyla dinledi Cem Yılmaz'ı ama "hayır" diyemedi. Suyun karşı tarafında Atina'da ateşlenen aşkın alevi suyun bu tarafında Çanakkale'de söndü. Korona günlerinde herkesin işleri sekteye uğramıştı ama yavaş yavaş normalleşme başlamasına rağmen ne Cem Yılmaz'a ne de Serenay'a yeni sezon öncesi proje teklifleri gelmedi. Yılın aşkı, yılın ayrılığı olarak bitti...
Ayrılık nedeni olarak gösterilen bir diğer iddia ise üçüncü kişi...
AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER!
İşte Uçankuş'un iddialarına göre ünlü çiftin ayrılma sebebi...
Cem Yılmaz'ın en yakın arkadaşı Ozan Güven'in Serenay Sarıkaya'ya platonik aşık olduğu iddiası. Öyle ki ilişki başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı.
ŞİDDET OLAYI KÖTÜ ETKİLEDİ
Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven'le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem'in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Zaten çift arasında gerginlik vardı bu tartışma ayrılığı tetikleyen nedenlerden biri oldu.
Defne Samyeli, Sarıkaya ile ilgili çıkan haberlere inanmamış, haber doğrulanınca gazetecilerden özür dilemişti.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bundan sonra Yılmaz'ın Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Çiftin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı ve çift ayrıldı.