Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Ayrılık nedeni olarak gösterilen bir diğer iddia ise üçüncü kişi...

AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER!

İşte Uçankuş'un iddialarına göre ünlü çiftin ayrılma sebebi...

Cem Yılmaz'ın en yakın arkadaşı Ozan Güven'in Serenay Sarıkaya'ya platonik aşık olduğu iddiası. Öyle ki ilişki başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı.