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bomba ayrılık haberi! ile aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Müzikalde ateşleyen ve aşkı Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündemden düşmeyen aşklarıyla son dönemin en çok konuşulanlarından olan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birlikte tatile çıkmışlardı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında gündeme düşen iddiası şok etkisi yarattı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Sadece aşklarıyla anılan çifte hiç iş teklif gelmemesi üzerine ayrılık fikrinin Cem Yılmaz'dan geldiği, Serenay Sarıkaya'nın ise bu kararı ağlayarak kabul ettiği iddia edildi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi? sorusu da merak edilenler arasında. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrılık haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 08:27 Son Güncelleme: 13.7.2020 08:36 ABONE OL
Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Müzikalde ateşleyen ve aşkı Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Gündemden düşmeyen aşklarıyla son dönemin en çok konuşulanlarından olan ile birlikte tatile çıkmışlardı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında gündeme düşen iddiası şok etkisi yarattı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

ve aşkı yaza damgasını vurmuştu... İkili, Yunanistan'da startını verdikleri aşklarını Türkiye'de de saklamadan sürdürmüşlerdi. Çift, Kuyucuk'ta gözlerden uzak son tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıpratmaya başlamıştı. Ayrılık teklifi Cem Yılmaz'dan geldi.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

'HAYIR' DİYEMEDİ

gözyaşlarıyla dinledi 'ı ama "hayır" diyemedi. Suyun karşı tarafında Atina'da ateşlenen aşkın alevi suyun bu tarafında Çanakkale'de söndü. Korona günlerinde herkesin işleri sekteye uğramıştı ama yavaş yavaş normalleşme başlamasına rağmen ne Cem Yılmaz'a ne de Serenay'a yeni sezon öncesi proje teklifleri gelmedi. Yılın aşkı, yılın ayrılığı olarak bitti...

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Ayrılık nedeni olarak gösterilen bir diğer iddia ise üçüncü kişi...

AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER!

İşte Uçankuş'un iddialarına göre ünlü çiftin ayrılma sebebi...

'ın en yakın arkadaşı Ozan Güven'in 'ya platonik aşık olduğu iddiası. Öyle ki ilişki başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

ŞİDDET OLAYI KÖTÜ ETKİLEDİ

sonrasında Ozan Güven'le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında , Cem'in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Zaten çift arasında gerginlik vardı bu tartışma ayrılığı tetikleyen nedenlerden biri oldu.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?

Defne Samyeli, Sarıkaya ile ilgili çıkan haberlere inanmamış, haber doğrulanınca gazetecilerden özür dilemişti.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile 'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bundan sonra Yılmaz'ın Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Çiftin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı ve çift ayrıldı.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?
Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?
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Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi?
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