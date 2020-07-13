Son dakika: Duygu Özaslan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü...

Magazin gündeminde geniş bir yer tutan fenomen Duygu Özaslan'ın bikinili selülitli fotoğraflarının ardından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak bulumia nervoza olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu açıklamış ve bu halinden memnun olduğunu dile getirmişti. Sonrasında ise ünlü fenomen sosyal medya paylaşımlarına devam etti ve son paylaştığı bikinili görüntüsü ile sosyal medyayı salladı. Fotoğrafa binlerce beğeni gelirken öte yandan eleştiriler de gelmeye devam etti. İşte Duygu Özaslan'ın o fotoğrafları!
Photoshopsuz selülitli fotoğraflarının ardından Duygu Özaslan'dan yeni fotoğraflar geldi. Fit görüntüsü ile dikkat çeken ünlü fenomen adeta düşman çatlattı.
İşte Duygu Özaslan'dan son dakika gelişmeleri ile o fotoğraflar...
Magazin gündemini oldukça meşgul eden Duygu Özaslan'ın tatil yaptığı sırada çekilen bikinili fotoğrafları günlerce konuşuldu. Ünlü Youtuber, yeni çektiği bikinili pozuyla adeta nazire yaptı. Ancak Özaslan, sosyal medyadan paylaştığı pozunda yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü fenomen, "Kilo aldı" eleştirilerine Instagram'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Havuz kenarında çekilen fotoğrafıyla günlerce konuşulan Youtuber Duygu Özaslan, o kareyi unutturmak için Instagram'dan bikinili pozunu paylaştı. Yeni paylaşımının altına binlerce yorum gelirken eleştirilerden de nasibini alan ünlü Youtuber'a "Bu fotoğrafın orijinalini çok merak ediyorum" gibi yanıtlar geldi.
FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Çektiği makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, eleştiri yağmuruna tutulunca pembe bikinisiyle poz verdi. Ünlü Youtuber'ın binlerce beğeni alan paylaşımı, selülitsiz olmasıyla dikkat çekti. Sıkça eleştirilen Özaslan, "Bu pozunda da Photoshop kullandı mı?" sorusu da akıllara geldi.
BU KAREYLE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINA OTURMUŞTU
Kilo aldıktan sonra selülitleri çıkan Özaslan'ın görüntüsü günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Photoshop yaptığı için eleştirilen Özaslan, "Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.