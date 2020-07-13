Son dakika: Duygu Özaslan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü...

Magazin gündemini oldukça meşgul eden Duygu Özaslan'ın tatil yaptığı sırada çekilen bikinili fotoğrafları günlerce konuşuldu. Ünlü Youtuber, yeni çektiği bikinili pozuyla adeta nazire yaptı. Ancak Özaslan, sosyal medyadan paylaştığı pozunda yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü fenomen, "Kilo aldı" eleştirilerine Instagram'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Havuz kenarında çekilen fotoğrafıyla günlerce konuşulan Youtuber Duygu Özaslan, o kareyi unutturmak için Instagram'dan bikinili pozunu paylaştı. Yeni paylaşımının altına binlerce yorum gelirken eleştirilerden de nasibini alan ünlü Youtuber'a "Bu fotoğrafın orijinalini çok merak ediyorum" gibi yanıtlar geldi.