Son Dakika: Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar geldi: "Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa..."

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: yorumcusu 'dan hakkında çarpıcı iddialar geldi: "Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa..."

Survivor finaline az bir zaman kala final dörtlüsü hakkında gelişmeleri yakından takip ediliyor. TV 8 ekranlarına gelen programı yorumcularından da hakkında dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verdiği örnekler üzerinden giderek hakkında değerlendirmeler yapan yorumcu, Cemal Can'ın başarısından da bahsederken son zamanlarda Barış'ın düşüş yaşaması, eğer kendisi şampiyon olursa hatırlanmayacak bir durum olarak değerlendirilir benzetmelerinde bulundu. İşte Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında son dakika çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:13 ABONE OL
Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar: Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa...

Survivor finaline kalan Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan hakkında gelişmeleri yakından takip ediliyor. Finale az bir zaman kala TV 8 ekranlarına gelen programı yorumcusu , hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Barış konusuna değinmek istiyorum" diyerek söze başlayan yorumcu, verdiği örnekler ile üzerinden değerlendirmeler yaptı. İşte Survivor Barış hakkındaki son dakika gelişmeleri...

SURVİVOR EKTRA YORUMCUSU MURAT ÖZARI'DAN BARIŞ HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR!

Survivor Barış'ın son zamanlarda performans olarak yaşadığı düşüş ile Cemal Can'ın başarısının giderek artması arasında değerlendirmelerde bulunan Murat Özarı, Barış'ın şampiyon olması halinde kimsenin bu düşüşü hatırlamayacağını söyleyerek değerlendirmelerde bulundu.

İşte Survivor Barış hakkındaki gelişmeler...

Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar: Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa...

Murat Özarı, Survivor Ekstra canlı yayınında "Barış konusuna değinmek istiyorum" dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında bir örnekle düşüncelerini aktaran Özarı, "Diyelim ki ligler başladı. 34 maç oynanıyor ya diyelim ki 25 maç oynandı. 25 maçta bir takım 16,17,18 puan öne geçti. Sonra 10 hafta takımda bir rehavet oldu ve kazanamamaya başladı. Diğer takımlar da kazanmaya başladı. Fakat sonunda o 15-16 hafta kazanan takım şampiyon oldu. Şampiyon olduğu gün kutlamalar yapılmıyor mu yapılıyor şey mi deniyor mesela ya bu takım son 6 maçı kaybetti ben ağlayayım hayata küseyim. Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa o mu konuşulur yani..." dedi.

Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar: Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa...
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Son Dakika: Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan Survivor Barış hakkında çarpıcı iddialar geldi: "Barış'ta da böyle bir durum olmuş olsa..."
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