Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya daha hızlı dönecek!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay - Satürn karesi tarih tekerrürden ibaret dedirtebilir. 11 yıl önce kapatılan partiler tekrar gündeme gelirken o günden bu güne olan değişiklikleri de konuşacağız. ABD'nin denizlerde yapacağı tatbikatlar bir gecede dünyanın gündemi olabilir.
Koç: Problemler karşısında yapıcı olan taraf olmak istiyorsun. Fakat sabrının fazla zorlanması seni çileden çıkarabilir. Sevdiğin müzikleri dinleyerek ruhunu dinlendirebilirsin.
Boğa: Geçmişi geniş bir bakış açısı ile değerlendireceğin bir gün olabilir. Ancak geçmişe saplantılı değilsin. İleriye dönük bir bakış açısına sahipsin.
İkizler: İş yerinde sana yapılan bir şaka amacının dışına çıkabilir. Bu duruma bozulmuyorsun. Ofis için önemli olan bir mailin şifresini unutman kısa süreli bir karışıklığı tetikleyebilir.
Yengeç: Uzun zamandır kendi işinle ilgili düşündüğün genişleme planını faaliyete geçirmek istiyorsun. Bankaya kredi çekmek için müracaatta bulunabilirsin.
Aslan: Fazla üşengeç bir tavırda olman çevrendekilere zor anlar yaşatabilir. Sorumluluklarının bilincine varmalısın. İlişkisi olmayan bir Aslan burcuysan eski sevgilinden bir mesaj alabilirsin.
Başak: Satın aldığın kozmetik ürünlerinden istediğin verimi alamaman marka tercihinde değişikliğe gitmene neden olabilir. Kişisel bakımına önem veriyorsun.
Terazi: Sergilediğin olgun tavırların sayesinde arkadaş ortamında sözü dinlenen birisin. Bu durumun getirdiği sorumluluk sana fazla geliyor olabilir.
Akrep: Ofise gelirken kişisel bazı eşyalarını unutabilir eve geri dönmek zorunda kalabilirsin. İş yerinde bir plan dahilinde hareket ediyorsun.
Yay: Ekonomik olarak aileye olan bağımlılığın bugün atacağın adım sayesinde önemli ölçüde azalıyor. Bu durumun verdiği özgüven seni yanlış kararlar almaya sürükleyebilir.
Oğlak: Sevgili Oğlak, sahip olduğun ilişkin hakkında zihnini toplayarak karar vermelisin. Duyguların konusunda bugün daha bencil düşünebilirsin.
Kova: Sakinlik ve sessizlikten yana olacağın bir gün geçirebilirsin. Sözlü münakaşalardan uzak durmak isteyebilir. Zihnini gereksiz ayrıntılar ile doldurmak istemiyorsun.
Balık: Toplumsal kuralları sorgulayabilirsin. Ancak bu sorgulama esnasında kesinlikle insanların değer yargılarına saygısızlık etmiyorsun. İnce fikirli ve ince görüşlü bir ruh haline sahipsin.
DÜNYA DAHA HIZLI DÖNECEK!
Evet doğru duydunuz, gökyüzü kişisel hayatlarımızda… Hızlı, hareketli ve kendini daha iyi ifade eden karar vermek için türlü türlü yolara baş vuran ise biz olacağız.
Ezeli bir rekabet var gökyüzünde… Bunu kayıtlı veya kayıtsız kaç milyar insan varsa hep birlikte hissedeceğiz. Sanki yeryüzünde ne kadar kapı var ise bu yıl açılıyor. Bunu tespit etmek zor olmasa gerek. Neden mi? Çünkü bu ayın neresinden tutsak bir olayı, bir gündemi, bir oluşumu ve bir hareketlenmeyi temsil edecek.
2020 ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK!
Ardı ardına yaşanan 3 tutulmanın izleri ile Temmuz ayını tüm yıldan ayırıp, bir köşeye alıyoruz. Dünyanın tepesinde oturanlar bambaşka yönlere evrilirken, kendi köşesinde yaşayanlar ise yarı korku yarı umursamazlık ile gündelik hayatlarına devam etmeye çalışacaklar. 2020'nin ilk gününden bu yana dünyanın eş zamanlı öksürmesine ve eve kapatılmasına sebep olan virüsün hayatımızda olup olmayacağını ise bu ay fark edeceğiz. Bizler yazı yaşamaya başlarken kışı yaşayan ülkelerdeki olaylar ve viral olabilecek videolar gündeme gelebilir.
5 Temmuz'da Ay Tutuldu.
Türkiye'nin natal haritasında Oğlak tutulması çok önemliydi. Bunun sebebi; ülkemizin natal haritasında iç meseleleri ilgilendiren bölümünde etkili olması ve oraya ayna tutmasıydı. Yengeç-Oğlak aksındaki tutulmalar jübilesini gerçekleştirirken, 2020 Ocak ayından bu zamana kadar yaşananların sorumlularını ve başımıza gelenleri rakamsal verilerle göreceğiz.
Jüpiter – Plüton Kavuşumu Bizlere Gerçekleri Gösterecek.
Astroloji de biz bölümü; ülkelerin iç meselelerini temsil eder. Ülke olarak hangi konular çözülmüş, yarım kalmış, düellolar ne aşamaya gelmiş bunları ispatlarıyla önümüze getirecek. Ay Oğlak burcunda tutuldu ama etkisi daha yeni başlıyor. Eli maşalı Satürn'de Oğlak burcunda geri gitmeye devam ediyor. Daha ilginci ise Jüpiter ile Plüton kavuştu!
Dolayısıyla İnsanlığın ne denli acayip bir süreçten geçtiğini görebileceğiz.