Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya daha hızlı dönecek!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay - Satürn karesi tarih tekerrürden ibaret dedirtebilir. 11 yıl önce kapatılan partiler tekrar gündeme gelirken o günden bu güne olan değişiklikleri de konuşacağız. ABD'nin denizlerde yapacağı tatbikatlar bir gecede dünyanın gündemi olabilir.

Koç: Problemler karşısında yapıcı olan taraf olmak istiyorsun. Fakat sabrının fazla zorlanması seni çileden çıkarabilir. Sevdiğin müzikleri dinleyerek ruhunu dinlendirebilirsin.

Boğa: Geçmişi geniş bir bakış açısı ile değerlendireceğin bir gün olabilir. Ancak geçmişe saplantılı değilsin. İleriye dönük bir bakış açısına sahipsin.

İkizler: İş yerinde sana yapılan bir şaka amacının dışına çıkabilir. Bu duruma bozulmuyorsun. Ofis için önemli olan bir mailin şifresini unutman kısa süreli bir karışıklığı tetikleyebilir.

Yengeç: Uzun zamandır kendi işinle ilgili düşündüğün genişleme planını faaliyete geçirmek istiyorsun. Bankaya kredi çekmek için müracaatta bulunabilirsin.

Aslan: Fazla üşengeç bir tavırda olman çevrendekilere zor anlar yaşatabilir. Sorumluluklarının bilincine varmalısın. İlişkisi olmayan bir Aslan burcuysan eski sevgilinden bir mesaj alabilirsin.

Başak: Satın aldığın kozmetik ürünlerinden istediğin verimi alamaman marka tercihinde değişikliğe gitmene neden olabilir. Kişisel bakımına önem veriyorsun.