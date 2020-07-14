Haberler Günaydın Haberleri Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay'ın kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi: 'ın kendisinden 37 yaş büyük ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

haberleri...Oyunculukları ile göz dolduran ile arasındaki aşk iddiaları gündeme oturdu. Güzelliği ile göz dolduran Tuvana Türkay'ın yaptığı samimi paylaşım aralarındaki aşk iddialarını tetiklerken görenlerin kafası karıştı. Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutlayan Tuvana Türkay, kendisinden 37 yaş büyük olan Selçuk Yöntem ile aşk mı yaşıyor? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:12 Son Güncelleme: 14.7.2020 08:14 ABONE OL
Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım sosyal medyayı salladı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile arasındaki aşk iddiaları gündeme oturdu. Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile samimi bir fotoğrafını paylaşıp ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Hal böyle olunca; aralarında aşk mi var sorusu akıllara gelirken konu ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Güzelliği, oyunculuğu, sesi ve fiziği ile göz dolduran Tuvana Türkay ile kendisinden 37 yaş büyük ünlü oyuncu Selçuk Yöntem arasında aşk mı var? İşte son dakika gelişmeleri...

TUVANA TÜRKAY İLE SELÇUK YÖNTEM AŞK MI YAŞIYOR?

Oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Bu paylaşımın ardından aralarındaki aşk iddiaları da güçlendi.

İşte Selçuk Yöntem ve Tuvana Türkay arasındaki son gelişmeler...

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım sosyal medyayı salladı!

Oyuncu , deneyimli oyuncu ve sunucu 'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Türkay, doğum günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim . Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri . Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen ,her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin . Hiç bir cümlemizin , hissimizin boşluğa düşmediği , gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere , nice yaşlara. @selcukyontem"

Tuvana Türkay'ın, doğum günü mesajında kalp emojisi kullanarak aşkını herkese ilan etti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım sosyal medyayı salladı!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay'ın kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA