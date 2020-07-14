Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay'ın kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasındaki aşk iddiaları gündeme oturdu. Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile samimi bir fotoğrafını paylaşıp ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Hal böyle olunca; aralarında aşk mi var sorusu akıllara gelirken konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Güzelliği, oyunculuğu, sesi ve fiziği ile göz dolduran Tuvana Türkay ile kendisinden 37 yaş büyük ünlü oyuncu Selçuk Yöntem arasında aşk mı var? İşte son dakika gelişmeleri...
Oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Bu paylaşımın ardından aralarındaki aşk iddiaları da güçlendi.
İşte Selçuk Yöntem ve Tuvana Türkay arasındaki son gelişmeler...
Oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.
Türkay, doğum günü mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim . Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri . Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen ,her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin . Hiç bir cümlemizin , hissimizin boşluğa düşmediği , gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere , nice yaşlara. @selcukyontem"
Tuvana Türkay'ın, doğum günü mesajında kalp emojisi kullanarak aşkını herkese ilan etti.