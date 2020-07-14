Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Tuvana Türkay'ın kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasındaki aşk iddiaları gündeme oturdu. Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile samimi bir fotoğrafını paylaşıp ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Hal böyle olunca; aralarında aşk mi var sorusu akıllara gelirken konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Güzelliği, oyunculuğu, sesi ve fiziği ile göz dolduran Tuvana Türkay ile kendisinden 37 yaş büyük ünlü oyuncu Selçuk Yöntem arasında aşk mı var? İşte son dakika gelişmeleri...

TUVANA TÜRKAY İLE SELÇUK YÖNTEM AŞK MI YAŞIYOR?

Oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Bu paylaşımın ardından aralarındaki aşk iddiaları da güçlendi.

İşte Selçuk Yöntem ve Tuvana Türkay arasındaki son gelişmeler...