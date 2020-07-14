‘Reis Bey’ Bodrum’da sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Kaleiçi etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Temmuz ayı başında Gülsin Onay konseriyle başlayan etkinliklerde, önceki akşam Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Reis Bey' adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ölümsüz eser, Özer Tunca yönetiminde sahnelendi. Yaklaşık iki saat süren oyun, bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatıyor. Seyirci, Reis Bey'in adalet dağıtışını, anne cinayetinden yargılanan uyuşturucu bağımlısı genç ile karşılıklı atışmalarını soluksuz izledi. Oyun, pandemi sebebiyle online olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Youtube kanalında erişime açıldı ve yaklaşık 200 bin kez izlendi.TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri geçtiğimiz akşam Bengü ve Berkay konserleri ile devam etti. Konsere, "Ben ve çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımız uzun süredir ayrıydık. Bu akşam burada sizlerle İstanbul Yeditepe Konserleri'yle buluştuğumuz için çok mutluyuz" sözleri ile başlayan Bengü, sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir konser verdi. Berkay da bitmeyen sahne enerjisi ve dans ekibiyle eğlenceyi zirveye taşıdı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, 16 Temmuz Perşembe günü Alpay ve Eda- Metin Özülkü konserleri ile devam edecek.İSTANBUL Modern'in çevrimiçi etkinlikleri devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'na katılan çocuklar, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Boyanın Öyküsü, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler adlı atölyeler çocukları bekliyor. Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'ndaki çalışmalar, müzenin 'Sanatçı ve Zamanı' sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor.İŞ Sanat, şiirseverlere her hafta bir şiir dinletisi sunmaya devam ediyor. Bu haftanın şiirini, ünlü tiyatrocu Hümay Güldağ seslendirdi. Güldağ'ın okuduğu Edip Cansever'in 'İçinden Doğru Sevdim Seni' adlı şiir, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.