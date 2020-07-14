Şarkıcı Murat Kekilli: Ayasofya Hakk’ına kavuşmuştur

VATANPERVERLERİ KUTLARIM
Murat Kekilli, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu 'Ayasofya Hakk'ına kavuşmuştur. Bu karara milletimin isteği doğrultusunda imza atan tüm vatanperverleri kutluyorum. Ne bu dünyada, ne ahirette dert görmeyin' mesajıyla paylaştı. Ancak klavye muhalifleri, Kekilli'ye sosyal medyada saldırı başlattı.
EN GÜZEL BESTE EZAN SESİ
Kekilli, bu çirkin mesajlara "Ayasofya sadece bir cami açılışı değildir. Bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır" diyerek sert bir cevap verdi. Öte yandan ünlü şarkıcı, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.