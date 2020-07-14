SON DAKİKA - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

Son dakika haberleri...14 saatlik Dominik Cumhuriyeti'nden uçuşla Türkiye'ye gelen Survivor yarışmacıları aileleri ile buluştu. Ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katılan isimler ile aileleri arasında duygusal anlar yaşandı. İzleyenlerin de tanıklık ettiği bu anlardan bir tanesi vardı ki özellikle dikkatlerden kaçmadı. Survivor Cemal Can'ın babasının oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öpmesi sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı. 5,5 aylık zorlu mücadelenin ardından duygusal anlar yaşanırken bu akşam şampiyon belli olacak.

CEMAL CAN VE AİLESİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

5,5 aylık mücadelenin ardından İstanbul'a final için gelen Survivor yarışmacılarından Cemal Can ve ailesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ailesi ile buluşan Cemal Can'ın babasının oğlunun dizlerindeki yaraları öpmesi sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum yapıldı.

İşte Cemal Can ve ailesinden son dakika gelişmeleri ile o görüntüler...