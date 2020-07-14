Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

- 'da bu anlar çok konuşulacak! 'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

haberler... finalistleri İstanbul'a büyük final için geldiler ve aileleri ile buluştular. O görüntüler ekranlara yansırken 'ın ailesi ile buluşma sahnesi dikkatlerden kaçmadı. 'ın babası oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öperken görüntülendi. İzleyenler gözyaşlarına boğulurken sosyal medyada ise bu haber gündem oldu. "Ne güzel bir ailesiniz" yorumları yapılırken aylar sonra aileleri ile buluşan yarışmacılar hasret giderdiler. İşte Survivor Cemal Can'dan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:14 Son Güncelleme: 14.7.2020 15:15 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

haberleri...14 saatlik Dominik Cumhuriyeti'nden uçuşla Türkiye'ye gelen yarışmacıları aileleri ile buluştu. Ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katılan isimler ile aileleri arasında duygusal anlar yaşandı. İzleyenlerin de tanıklık ettiği bu anlardan bir tanesi vardı ki özellikle dikkatlerden kaçmadı. 'ın babasının oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öpmesi sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı. 5,5 aylık zorlu mücadelenin ardından duygusal anlar yaşanırken bu akşam şampiyon belli olacak.

CEMAL CAN VE AİLESİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

5,5 aylık mücadelenin ardından İstanbul'a final için gelen Survivor yarışmacılarından ve ailesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ailesi ile buluşan Cemal Can'ın babasının oğlunun dizlerindeki yaraları öpmesi sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum yapıldı.

İşte Cemal Can ve ailesinden son dakika gelişmeleri ile o görüntüler...

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen , Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Aylar sonra aileleriyle görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

OĞLUNUN YARA İZLERİNİ ÖPTÜ

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.

Baba ve oğlun bu anları ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İkilinin videosunu paylaşan kullanıcılar, "Böyle babalar var mıymış?" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!

DANLA, CEMAL CAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan , aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic'i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı. İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu. Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can'a onlarca SMS attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Survivor'da bu anlar çok konuşulacak! Survivor Cemal Can'ın babası oğlunun yara izlerini öptü, gözyaşları sel oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA