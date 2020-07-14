Son Dakika: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

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: kendisinden 37 yaş büyük ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan ile ilgili haberi geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay'ın yaptığı bir takipçilerin kafasını karıştırdı. Deneyimli oyuncu ve sunucu 'in doğum gününü hesabı üzerinden kutladı. doğum günü mesajında, Selçuk Yöntem'e olan aşkını adeta herkese ilan etti. Kendisinden 37 yaş büyük olan Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay sevgili mi? İşte, Doğum günü paylaşımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:17 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan ile ilgili haberi geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay'ın yaptığı bir takipçilerin kafasını karıştırdı. Deneyimli oyuncu ve sunucu 'in doğum gününü hesabı üzerinden kutladı. doğum günü mesajında, Selçuk Yöntem'e olan aşkını adeta herkese ilan etti. Kendisinden 37 yaş büyük olan Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay sevgili mi? İşte, Doğum günü paylaşımına ilişkin detaylar...

Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

Oyuncu , deneyimli oyuncu ve sunucu 'in doğum gününü hesabı üzerinden kutladı.

Türkay, doğum günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim . Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri . Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen ,her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin . Hiç bir cümlemizin , hissimizin boşluğa düşmediği , gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere , nice yaşlara. @selcukyontem"

'ın, doğum günü mesajında kalp emojisi kullanarak aşkını herkese ilan etti.

Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
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Son Dakika: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...
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