Son dakika haberi: Survivor Evrim ve Berkan arasında gerilim... Survivor'da "Naylon Kumaş" benzetmesi tansiyonu yükseltti!

Son dakika haberler… Survivor'da geçtiğimiz akşam eski yarışmacılarla yüzleştirilen final dörtlüsünden Berkan Karabulut ve Evrim Keklik arasında gergin dakikalar yaşandı. Evrim Keklik, Berkan ile yaşadığı tartışma sonrası geçmiş bölümlerde kendisine "naylon kumaş" benzetmesi yapan Berkan'a bu ifadeyi açıklaması yönünde bir soru yöneltirken canlı yayında tansiyon yükseldi. İşte Survivor canlı yayında yaşanan yüzleşme sonrası gelen son dakika haberinin detayları…
Survivor yarışmasının elenerek adaya veda etmek zorunda kalan ismi Evrim Keklik geçtiğimiz akşam programın canlı yayınında Berkan Karabulut'a bir soru yönlendirdi. Kendisine "Naylon Kumaş" benzetmesi yapan yarışmacıya bu tabiri neden kullandığını sorunca ortalık karıştı…
"NAYLON KUMAŞ" BENZETMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Elenen yarışmacıların yayına bağlanması ile beraber yaşanan yüzleşme izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Özellikle de Evrim Keklik ve Berkan Karabulut arasında ipler gerilirken Evrim;
"Biz tartıştığımızda ben gittikten sonra bana "naylon kumaş" benzetmesi yapmış. "Naylon Kumaş" ne demek? Daha sonrasında Yasin zaten ona bir eleştiri yapmış "böyle bir şey söylememen gerekiyor" diye. Teşekkür ederim Yasin sağolasın çünkü ben orada yoktum." İfadeleri ile Berkan'dan bu sözleri açıklamasını istedi.
"TEK GAF YAPAN SEN DEĞİLSİN"
Sözlerine devam eden eski Survivor yarışmacısı Evrim, Berkan'a tek gaf yapan sen değilsin derken ailesine de gönderme yaptı…
"Sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü söylüyorsun, muhakkak öyledir. Bence önce buna bir cevap ver zaten ailenin de başkalarına verecek cevabı var. Yani tek gaf yapan sen değilsin."
BERKAN BU SÖZLERİ YANITSIZ BIRAKMADI
Berkan ise bu sözlere karşılık olarak Evrim'in konuyu yanlış anladığını onun karakterine ve kişiliğine değil bulundukları duruma karşı olarak bu ifadeyi kullandığı belirtti.
"Aile konusuna gelirsek evet çok güzel bir ailede büyüdüm, bir gün görmek istersen annem çok güzel Boşnak böreği yapar, gelip yersin. O zaman anlarsın aslında nasıl bir ailede yetiştiğimi" sözleri ise geceye damga vurdu." ifadelerini kullandı ve ikili arasındaki olay bu sözlerle son buldu...
ELENEN İSİM BERKAN OLDU!
Berkan geçtiğimiz akşam yaşanan eleme sonrası Şampiyonluk hayallarine veda etti. Böylece final Barış, Cemal Can ve Yasin arasında olacak...