Son dakika haberi: Survivor Evrim ve Berkan arasında gerilim... Survivor'da "Naylon Kumaş" benzetmesi tansiyonu yükseltti!

Son dakika haberler… Survivor'da geçtiğimiz akşam eski yarışmacılarla yüzleştirilen final dörtlüsünden Berkan Karabulut ve Evrim Keklik arasında gergin dakikalar yaşandı. Evrim Keklik, Berkan ile yaşadığı tartışma sonrası geçmiş bölümlerde kendisine "naylon kumaş" benzetmesi yapan Berkan'a bu ifadeyi açıklaması yönünde bir soru yöneltirken canlı yayında tansiyon yükseldi. İşte Survivor canlı yayında yaşanan yüzleşme sonrası gelen son dakika haberinin detayları…

SURVİVOR BERKAN VE EVRİM ARASINDA "NAYLON KUMAŞ" GERİLİMİ!

Survivor yarışmasının elenerek adaya veda etmek zorunda kalan ismi Evrim Keklik geçtiğimiz akşam programın canlı yayınında Berkan Karabulut'a bir soru yönlendirdi. Kendisine "Naylon Kumaş" benzetmesi yapan yarışmacıya bu tabiri neden kullandığını sorunca ortalık karıştı…