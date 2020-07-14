SON DAKİKA... Survivor yüzleşme gecesine Sercan'ın Cemal Can'a yaptığı çarpıcı itiraflar damgasını vurdu! Sosyal medyada gündem oldu!

Survivor yarışmasından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yarışmanın bir geleneği haline gelen yüzleşme konseyinde adaya veda eden isimlerle finalistler arasında yüzleşme yaşandı. Sercan Yıldırım ile Cemal Can arasındaki yüzleşme ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Survivor Sercan'ın çarpıcı itiraflarının karşısında Survivor Cemal Can'dan ise yanıt gecikmedi.
Yüzleşme konseyinde Sercan ile Cemal Can'ın diyalogları gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutulan bu konu ile birlikte Sercan Yıldırım'dan şampiyonluk tahmini de geldi.
İşte son dakika gelişmeleri...
YÜZLEŞMEDE SERCAN'DAN OLAY İTİRAF! CEMAL CAN...
Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf geldi.
Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'
"Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."
"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."
Cemal Can da bu sözler sonrası Sercan'a; 'Hakkını helal et Sercan' dedi.
Sercan'ın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada kendisi ile ilgili binlerce yorum yapıldı.
Sercan ile ilgili yapılan yorumlarda çoğunlukla; 'Sercan'a korkak dediniz adam kendi ismini söylemesini istemiş Cemal Can'dan. Helal olsun.' yönünde oldu.
SERCAN'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Survivor'da kimin şampiyon olacağıyla ilgili ise Sercan şunları söyledi:
"Kim hak ediyor derseniz bence Cemal Can hak ediyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Ben parkurda 9'da 6 yapmışım. Kalan 3'ünü Cemal Can almış. Dokunulmazlık oyunu çok önemli."
Sistem o kadar acımasız ki... Ben 6'da 5 yapıp gittim. Çok içime dokundu bu. Ama şampiyonun Cemal Can olacağını düşünüyorum.
SERCAN'IN CEMAL CAN İLE YEMEĞE ÇIKMASI OLAY OLDU
Geçen hafta yapılan kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can, Mavi takımda Sercan ile takım arkadaşı olmuş ve ödül oyununu kazanmıştı.
Ödül olarak havuzlu bir villada yemek kazanan Mavi takımda Cemal Can ile Sercan'ın görüntüleri olay olmuştu.
YASİN SAKATLANINCA BAŞ BAŞA GİTTİLER
Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin MR için hastaneye götürülünce Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.
NİSA'NIN DESTEKÇİLERİ CEMAL CAN'A TEPKİ GÖSTERDİ
Sercan ile yemekte samimi bir şekilde sohbet eden Cemal Can'ın kameralara yansıyan bu görüntüleri, Sercan'ın elediği Nisa'nın destekçilerinden tepki çekmişti.