Son dakika haber: Survivor final öncesi Aycan'ın Barış Murat Yağcı'ya sorusu sosyal medyayı salladı... Survivor canlı yayında şaşkına çeviren sözler!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz akşam Survivor'da eleme gecesi canlı yayınla ekranlara gelirken eski yarışmacılar da programa bağlanarak Barış, Berkan, Cemal Can ve Yasin'le yüzleşti. Evrim ile Berkan arasında gerginlik yaşanırken Aycan'ın Barış'a sorduğu soru tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı canlı yayın nedeniyle araya girerek konuyu kapattı. Sosyal medya Survivor'ın canlı yayınındaki bu sözlerle çalkalandı. İşte Survivor canlı yayında Aycan'dan herkesi şaşkına çeviren Barış sorusu ve son dakika haberinin detayları…
SURVİVOR CANLI YAYINDA BARIŞ MURAT YAĞCI'YA BÜYÜK ŞOK!
Eleme gecesinde canlı yayın heyecanı yaşanırken yarışmadan elenen Aycan, Evrim, Nisa, Sercan gibi birçok yarışmacı programa bağlandı. Yüzleşmenin yaşandığı ve gergin geçtiği dakikalarda Barış Murat Yağcı'ya gelen soru büyük tepki görürken Acun Ilıcalı'dan da müdahale geldi. Survivor Panaroma yorumcusu Hakan Hatipoğlu da tepki gösterenler arasındaydı…
SOSYAL MEDYA'DAN TEPKİ GÖRDÜ!
Büyük finale saatler kala canlı yayında yapılan Survivor programında adada kalmayı başaran 4 yarışmacı ile Survivor'dan bir süre önce elenen yarışmacılar yüzleşme yaşadı.
Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski yarışma arkadaşlarına aralarında geçen bir konuya ilişkin sorular sordu. Evrim ile Berkan arasında gerginlik yaşanırken Aycan'ın sorusu izleyicilere pes dedirtti.
ACUN ILICALI'DAN CANLI YAYINA MÜDAHALE GELDİ!
Aycan, Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi. Bu soru sonrası Acun Ilıcalı'dan müdahale gelirken ünlü sunucu "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.
"İYİ Kİ ELİF VAR"
Ancak yaşananlar bununla kalmadı. Türkiye'nin ilgiyle izlenen programında bu sorunun ardından izleyenler Aycan'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyayı çalkalayan bu konuya ilişkin bir tepki de Survivor Panaroma yorumcularından Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu "Yüzleşme var aylar sonra ekrana çıkacaksın süslenmişsin saçlarını yaptırmışsın, çok güzel olmuşsun tüm Türkiye 7den 70e merakla heyecanla seni izliyor, senin sorun 'Yüzüme bilerek mi geğirdin.' Valla bu akşam iyi ki Elif var ki topladı biraz ortamı." İfadelerini kullandı.
ACUN ILICALI'DAN FLAŞ SÖZLER: ALLAH BENİ KÖTÜ HABERLERLE SINIYOR!
Survivor programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, yarışmadan elenen ismi açıklamadan önce canlı yayında bir konuşma yaptı. "Hayatım boyunca kötü haberler vermekten kaçındım. Allah da beni herhalde bu konuda sınıyor. Survivor'daki görevim her hafta kötü bir haber verdim. bu akşam da birinizin hayallerine set çekmek zorundayım. Biriniz İstanbul'daki büyük finalde olamayacak. Hiç mutlu değilim ama bu anı yaşamak zorundayız." İfadeleri ise dikkatlerden kaçmadı…
YARIŞMAYA VEDA EDEN SON İSİM BERKAN OLDU!
Survivor'ın final dörtlüsü olan Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can isimlerinden ayrılarak şampiyonluğa veda eden isim Berkan oldu. Bu isim sonrası Yasin yüzündeki şaşkınlığı gizleyemedi…