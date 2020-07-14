Son dakika haber: Survivor final öncesi Aycan'ın Barış Murat Yağcı'ya sorusu sosyal medyayı salladı... Survivor canlı yayında şaşkına çeviren sözler!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz akşam Survivor'da eleme gecesi canlı yayınla ekranlara gelirken eski yarışmacılar da programa bağlanarak Barış, Berkan, Cemal Can ve Yasin'le yüzleşti. Evrim ile Berkan arasında gerginlik yaşanırken Aycan'ın Barış'a sorduğu soru tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı canlı yayın nedeniyle araya girerek konuyu kapattı. Sosyal medya Survivor'ın canlı yayınındaki bu sözlerle çalkalandı. İşte Survivor canlı yayında Aycan'dan herkesi şaşkına çeviren Barış sorusu ve son dakika haberinin detayları…

SURVİVOR CANLI YAYINDA BARIŞ MURAT YAĞCI'YA BÜYÜK ŞOK!

Eleme gecesinde canlı yayın heyecanı yaşanırken yarışmadan elenen Aycan, Evrim, Nisa, Sercan gibi birçok yarışmacı programa bağlandı. Yüzleşmenin yaşandığı ve gergin geçtiği dakikalarda Barış Murat Yağcı'ya gelen soru büyük tepki görürken Acun Ilıcalı'dan da müdahale geldi. Survivor Panaroma yorumcusu Hakan Hatipoğlu da tepki gösterenler arasındaydı…