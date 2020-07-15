Asıl Aslan’ın ilk tatili

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Muğla Ören'de görüntülendi. Lüks tekneleriyle Marmaris kıyılarında demirleyen Turan Ailesi'nin yeni üyesi Asil Aslan, 40'ı çıkmadan tatile adım attı. İlk kez objektiflere takılan minik Aslan, sevimliliği ile ağabeyi Hamza Arda'yı hatırlattı. Arda Turan kardeşi Okan Turan'la yüzerken, Aslıhan Turan ise teknenin üst kısmında hem spor yaptı, hem de güneşlendi. Fit vücuduyla dikkat çeken Aslıhan Turan, sanki hiç doğum yapmamış gibiydi. Anne Doğan, akşam saatlerinde oğlu Asil Aslan'ı bebek bakıcılarıyla beraber parka götürdü.