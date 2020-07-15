Ayasofya soruldu cevaplar ezber bozdu! Z kuşağı tartışmasına referans olacak bir video...

Sosyal medyada ezber bozan bir video dolaşıyor. Videoda halka, Ayasofya'nın cami olması soruluyor. Yüzüne dövme yaptıracak kadar marjinal görünümlü bir genç, "Ne güzel. Gideriz cuma namazı kılmaya. Sevindim. İnançlı biriyim ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar" diyordu. "Peki, bu gelişme oy verme davranışınızı etkiler mi?" sorusunu ise aynı genç "Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok" diye yanıtladı.

Ayasofya'nın cami olması kararıyla ilgili iki gencin yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu | Video



Z KUŞAĞI TARTIŞMASINA REFERANS OLACAK BİR VİDEO

Aynı videoda türbanlı genç kızımız ise "Türkiye'de birçok cami var, Ayasofya da tarihi değerlerimizden birisi. O yüzden müze olarak ona saygı göstermemiz gerekir" dedi ve konuyu Fatih Sultan Mehmet ile bağdaştırmayı doğru bulmadığını, günümüz şartlarıyla değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.



Bu video, insanları görünüşüne göre değerlendirmemeliyiz söyleminden öte anlamlar ifade ediyor. Son dönemin meşhur Z kuşağı tartışmasına da referans olacak bir video bu.



Z ya da Y kuşağının arasında, videodaki gibi elinde kahve kupası olan, güneş gözlüklü, iyi giyinen, Cihangir, Beşiktaş, Kadıköy tayfasında kendine yer arayan türbanlı kızlarımız, muhafazakar delikanlılarımız da var.

AVRUPA DEĞERLERİYLE BÜYÜMÜŞ AMA...



Muhalif mahallelerde ise başörtü düşmanı, '28 Şubat kafalı' büyüklerinden farklı olarak Avrupa değerleriyle büyümüş ama Ayasofya'da cuma namazı kılmak isteyen gençler de var. Zengin muhafazakar aileleri arasında çocuklarına milli değerleri, mütevazı olmayı öğretemeyenler de var. Bazen dar gelirli vatandaşları aşağılayan videolar paylaşan şımarık gençler bile çıkıyor. En çok da onlar milli ve muhafazakar değerlere zarar veriyorlar!

Muhalif gençlerin oy verdiği siyasetçiler ise Ayasofya'da cuma namazı kılmak için şimdiden sıraya girdiler! İşte böyle ezber bozan bir tablo ile karşı karşıyayız! O yüzden 'Z-'Y kuşağı' diye ezbere konuşmamakta fayda var.

Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor