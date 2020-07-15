Kerimcan Durmaz ile Arto davasında karar çıktı!

"KERİMCAN HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNAMAYACAK"

14 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde örgüt yöneticisinin C.Y. isimli şahsı arayarak "He o he gelince söylersin Arto'yu aradık biz tamam mı bir daha öyle yazı yazmayacak." diyerek Arto'yu aradıklarını ve gereken haberi yolladıklarını, artık Kerimcan Durmaz hakkında bir daha paylaşımda bulunamayacağını belirttiği kaydedilmişti.

LİDERDEN ARTO TALİMATI

29 Eylül 2016 tarihinde yine aynı örgüt yöneticisinin M.K.E.'ye "O Arto yok mu Arto g… Talip'e söyledim Talip konuştu onunla… Bir de bir arkadaş vardı bizim Ozan diye bir çocuk vardı şey… Gerekeni dedi ona yani…" diyerek Arto'nun Kerimcan hakkında paylaşımlar yapmasına engel olmak için Talip isimli şahsa ve Ozan Kazıcıoğlu'na talimat verdiğini belirttiğinin anlaşıldığı ifade edilmişti.