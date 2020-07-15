Haberler Günaydın Haberleri Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

’in darp ettiği ’a attığı içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dosyasında...

Dayakçı 'e bir şok daha! Ünlü oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi 'un ve içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan Ozan Güven'in, feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz ile daha önce yaşadıkları bir kavga sonrası sevgilisine sarf ettiği şiddet içeren sözler, dava dosyasına delil olarak sunuldu. İşte Ozan Güven ile sevgilisi Deniz Bulutsuz'un gün yüzüne çıkan yazışmaları...

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Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:38 Son Güncelleme: 15.7.2020 09:47 ABONE OL
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

tarafından darp edilen , Güven'in 3 Ocak tarihindeki içeren yazışmalarını delil olarak sundu

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

, kendisini darp eden 'i savcılığa şikayet etmiş, oyuncu 13.5 yıla kadar hapis istemiyle açılmıştı. İkili arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

ÖZÜR DİLEMİŞ

GÜNAYDIN'ın ulaştığı belgelere göre, ikilinin eski tarihli WhatsApp yazışmalarında 'in 'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor. İşte o mesajlar:

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...

'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...
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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı! Ozan Güven'in küfürleri dava dosyasında...
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