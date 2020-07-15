Şarkıcı Özgün: Moda’ya her gittiğimde o geceyi yaşıyorum

15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral İlhan Şanver'in kızının düğününde sahneye çıkan Özgün, o geceyi anlattı. Hava kuvvetleri komutanı, havacı generaller ve üst düzey komutanların derdest edildiği düğünde tüm geceyi kuliste geçiren Özgün, "Moda'ya her gittiğimde o geceyi yaşıyorum. Yaşananlar gözümün önüne geliyor. Bu da bana birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını hatırlatıyor" dedi. "O gece eşim de yanımdaydı. Düğünden sonra da evlilik yıldönümümüzü kutlamayı düşünüyorduk. Fakat bu olay gerçekleşti. O gece sahnedeyken hain kalkışma haberini aldık ve hemen programı kestik. Zaten o sıra apar topar kulise kapattılar bizi ve sabaha karşı 04.00 suları çıkabildik" diyen Özgün, şöyle devam etti: "Böyle bir olayın bir daha asla yaşanmaması tek dileğimiz. Milletimiz birlik ve beraberlikle üstesinden geldi bu hain kalkışmanın. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."an en çok oğulları Ediz'i düşündüklerini söyleyen Ediz, "Oğlumuz Ediz annemlerdeydi. Aklımız onlarda, neler olduğunu da tam bilemiyoruz, haber alamıyoruz. Köprülerin kapandığını duyunca sabaha karşı davulcu arkadaşımıza gittik. Olayın ne kadar vahim olduğunu anladık" dedi.