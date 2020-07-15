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2020 şampiyonu ile fenomen arkadaşı böyle hasret giderdi!

2020 şampiyonu 'in fenomen arkadaşı en büyük destekçilerindendi. Takipçilerinden sık sık Cemal Can için destek isteyen Danla Bilic canlı yayınında sürpriz bir evlilik itirafında bulunmuştu. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti. Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı. Cemal Can Canseven, şampiyonluğunu yakın arkadaşı Danla Bilic bol bol hasret giderdi. Danla, sosyal medya paylamına "Kazanamayacağımız savaş yok" notu yazdı. Danla Bilic'in Cemal Can paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:58 ABONE OL
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Cemal Can, şampiyonluğunu 'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı. , 2020 şampiyonluğunu yakın arkadaşı Danla Bilic ile kutladı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Ödül töreninin ardından kuliste bir araya gelen ikili hasret giderdi ve galibiyet pozu verdi. Danla, bu pozları "Kazanamayacağımız savaş yok" notu ile paylaştı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

2020'nin İstanbul Galataport'taki finalini izleyenler arasında, 'in yakın dostu olan fenomeni de vardı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

finalde şampiyonun açıklanacağı anlarda büyük heyecan yaşadı. şampiyonu olan Cemal Can'ı sahnede kutlayan Danla Bilic, finalin ardından ise Instagram hesabından yaptı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Cemal Can ile şampiyonluk kupasıyla çekilen fotoğrafları paylaşan , "Kazanamayacağımız savaş yok" notunu yazdı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

2020 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'daki büyük finalle ekrana geldi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

finalinde yarışan ile Barış Murat Yağcı sms oylamasına çıktı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Acun Ilıcalı'nın sms sonuçlarını açıklayacağı anlarda ise seyirciler arasında bulunan YouTuber büyük heyecan yaşadı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

, yakın dostu olan Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasıyla ise soluğu sahnede aldı. Danla Bilic ve Cemal Can şampiyonluk sevincini uzun süre birbirlerine sarılarak yaşadı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

CEMAL CAN İLE ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

, finali sonrasında ise Cemal Can ile kuliste buluştu.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Bilic, Cemal Can ve şampiyonluk kupasıyla çekilen fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Ünlü fenomen paylaşımına "Kazanamayacağımız savaş yok . Bugün, geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!

Bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" yazdı. 'in Cemal Can paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!
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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile fenomen arkadaşı Danla Bilic böyle hasret giderdi!
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