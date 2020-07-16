Haberler Günaydın Haberleri Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

Bebekleri 'i kucaklarına alan ve ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

Oyuncu çift ve 'un adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını hesaplarından paylaştı. Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü. İşte çiçeği burnunda anne Marsel ile yaptığı paylaşım...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:26 Son Güncelleme: 16.7.2020 16:40 ABONE OL
Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

Oyuncu çift ve 'un adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını hesaplarından paylaştı.

Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturan , geçtiğimiz günlerde baba oldu. Bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan eşi ve oğlu ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü.

Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

, eşi ve bebeğiyle karesini hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

"MUCİZEYE KAVUŞTUK"

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

37 yaşındaki oyuncu Erkan Koçak Köstendil ise paylaşımına şu notu düştü:

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim. Allah'a şükür, canına kurban Cansu... Hoş geldin oğlum..."

Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...
Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...
Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...
Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebekleri Marsel'i kucaklarına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk kez paylaştı! İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil doğum sonrası ilk fotoğrafları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA