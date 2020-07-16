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eşi ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz olsun’ demişti…

Ünlü oyuncu , YouTube'da bir kanala oldu. Ayşegül Doğan’ın sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı magazin sayfalarından düşmeyen ünlü çift Beren Saat ve yeni bir haberle gündeme geldi. Bere Saat, eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı. Beren Saat evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda yine kafaları karıştırdı. İşte Beren Saat’in evliliği ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:28 Son Güncelleme: 16.7.2020 15:05 ABONE OL
Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

Ünlü oyuncu , YouTube'da bir kanala oldu. Ayşegül Doğan'ın sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN

Hürriyet'in haberine göre; , eşi 'nun doğum gününü kutlamak için sosyal medyada yayınladığı mesajla çok konuşulmuştu. Saat'in "Beceremediğimiz olsun" cümlesi, çiftin boşanma kararı aldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

Ünlü oyuncu, "Ülkenin ve toplumun değerleriyle ilgili negatif bir şey söylemek istemiyorum. Evliliği yaşamak isteyen herkes yaşasın" diyerek şöyle konuştu:

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

ESAS OLAN AŞK

"Ben evlenmeden önce de şöyle düşünüyordum. Belki benim ailemin çok mutlu bir evliliği olmadığı için. ' değil aşk' diyordum Kenan'a. Esas olan aşk. Bence her zaman aşk, evlilikten daha önemli. Evlilikle beraber insanlara başka bir rol yükleniyor. Başka bir şeyi temsil etmen gerekiyor. İnsanlar daha çok dahil oluyor. O da galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor."

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

BAŞKA BİR LEVEL'INDAYIZ AŞKIN

"Biz ayrılmıyorken de haberleri yapılıyordu, problemler yaşadığımız dönemlerde de. Bu artık değerini kaybetmiş bir haber. Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level'ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım."

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

"Biz arkadaşlığı başardık. Beraber üretmeyi başardık. Aile olmayı başardık. O beklenen çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. Ama onun çok üstünde daha derin bir bağ kurduk. O yüzden beceremediğimiz de olsun yani. Evet, evliliğin içinde nefes alamadığımız zamanlar yaşadık.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…

BİRBİRİMİZİ KIRDIK DÖKTÜK AMA...

Birbirimize kırıldık, döküldük ama bu dönemden sonra her şey daha başka oldu. Sevgi bir şekilde bütün sorunları aşıyor."

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…
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Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları ilk kez anlattı! ‘Beceremediğimiz evlilik olsun’ demişti…
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