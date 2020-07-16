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yine duygulandırdı!

'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 00:51 Son Güncelleme: 17.7.2020 00:54 ABONE OL
Ebru Şallı yine duygulandırdı!

'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ebru Şallı yine duygulandırdı!

, geçtiğimiz aylarda vefat eden oğlu Pars ile fotoğrafını hesabından paylaştı.

Ebru Şallı yine duygulandırdı!

Şallı, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğrafına "Seni çok seviyorum meleğim" notunu yazdı.

Ebru Şallı yine duygulandırdı!

Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımı 4 dakikada 15 binin üzerinde beğeni ve 800'ün üzerinde yorum aldı.

Ebru Şallı yine duygulandırdı!
Ebru Şallı yine duygulandırdı!
Ebru Şallı yine duygulandırdı!
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Ebru Şallı yine duygulandırdı!
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