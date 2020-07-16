Ebru Şallı yine duygulandırdı!

Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımı 4 dakikada 15 binin üzerinde beğeni ve 800'ün üzerinde yorum aldı.