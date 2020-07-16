Ebru Şallı yine duygulandırdı!

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.
Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda vefat eden oğlu Pars ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şallı, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğrafına "Seni çok seviyorum meleğim" notunu yazdı.
Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımı 4 dakikada 15 binin üzerinde beğeni ve 800'ün üzerinde yorum aldı.