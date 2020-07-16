Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

Daha önce birlikte aynı dizide yer alan Burak Özçivit ile Kadir Doğulu'nun arasının neden açıldığı konusu uzun zamandır merak edilenlerdendi. Kadir Doğulu ile oyuncu eşi Neslihan Atagül'ün nikahlarına Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'i çağırmamalarıyla iyice patlak veren gerginlik haberlerine yıllar sonra Kadir Doğulu'dan yanıt geldi.
Tutmayan işlerinin ardından yaptığı açıklamalarla "Gündem olmaya çalışıyor" eleştirileri alan Kadir Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit ile arasının neden açıldığını katıldığı bir programda dile getirdi.
Oyuncu Kadir Doğulu, önceki akşam '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirdi.
2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Özçivit hakkındaki şu sözleriyle ise bir polemiği başlatıp gündem olma peşindeydi: "Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrebimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."
'BURAK FUTBOL SEVİYOR'
Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."
DÜĞÜNE DAVET YOK
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Temmuz 2016'daki düğünlerine Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i çağırmadı. Özçivit'in Haziran 2017'deki düğün törenlerinde de bu kez Doğulu çifti yoktu.