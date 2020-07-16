Haberler Günaydın Haberleri Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

ile 'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

Daha önce birlikte aynı dizide yer alan ile 'nun arasının neden açıldığı konusu uzun zamandır merak edilenlerdendi. Kadir Doğulu ile oyuncu eşi 'ün nikahlarına Burak Özçivit ile 'i çağırmamalarıyla iyice patlak veren gerginlik haberlerine yıllar sonra Kadir Doğulu'dan yanıt geldi. Tutmayan işlerinin ardından yaptığı açıklamalarla "Gündem olmaya çalışıyor" eleştirileri alan Kadir Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit ile arasının neden açıldığını katıldığı bir programda dile getirdi. İşte Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit hakkındaki açıklamaları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:48 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:07 ABONE OL
Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

Daha önce birlikte aynı dizide yer alan ile 'nun arasının neden açıldığı konusu uzun zamandır merak edilenlerdendi. Kadir Doğulu ile oyuncu eşi 'ün nikahlarına Burak Özçivit ile 'i çağırmamalarıyla iyice patlak veren gerginlik haberlerine yıllar sonra Kadir Doğulu'dan yanıt geldi.

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

Tutmayan işlerinin ardından yaptığı açıklamalarla "Gündem olmaya çalışıyor" eleştirileri alan , yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi 'le başrolü paylaşan ile arasının neden açıldığını katıldığı bir programda dile getirdi.

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

Oyuncu , önceki akşam '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirdi.

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi 'i davet etmediklerini söyleyen , Özçivit hakkındaki şu sözleriyle ise bir polemiği başlatıp gündem olma peşindeydi: "Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrebimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

'BURAK FUTBOL SEVİYOR'

Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

DÜĞÜNE DAVET YOK
ile , Temmuz 2016'daki düğünlerine ile 'i çağırmadı. Özçivit'in Haziran 2017'deki düğün törenlerinde de bu kez Doğulu çifti yoktu.

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Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!
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