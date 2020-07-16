Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'in arası neden açıldı? Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit sorusuna verdiği yanıt ‘Gündem olmak mı istiyor’ dedirtti!

2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Özçivit hakkındaki şu sözleriyle ise bir polemiği başlatıp gündem olma peşindeydi: "Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrebimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."