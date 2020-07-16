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’in ettiği ’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine ulaştı

21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak olan ’in, sevgilisi ’u etmesi sonrası yaşananlara ait kamera görüntülerine ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Deniz Bulutsuz’un gördüğü sonrası çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi

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Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:33 Son Güncelleme: 16.7.2020 07:39 ABONE OL
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Sevgilisi 'u ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise 'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına ulaştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

HAKARET ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye de geçtiğimiz günlerde ulaşmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

İddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak ettiğinden söz edilmişti.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

EVDEN ÇIPLAK AYAKLA KAÇTI
GÜVEN'İN evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Görüntülerde Bulutsuz'un sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

ŞOFÖR DE KAMERA KAYITLARINDA
BULUTSUZ'UN görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı

Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı
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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı! Olay görüntülerine Günaydın ulaştı
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