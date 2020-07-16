Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

KODES: Sana o kadar şey borçluyuz ki, sabaha kadar yazsam bitmez... Kariyerini, aileni, her şeyden önemlisi hayatını hiçe saydın ülken ve milletin için. Bizler için kendini feda ettin. Hakkımız sana helaldir. Seni asla unutmayacağız. Ve ismini her zaman yaşatacağız.

Kabrin nur ile dolsun yiğit, biz 1 ölür, 1000 doğarız.