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ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

Hain kalkışmanın dördüncü yıldönümünde sanatçılar, ‘Özgürlüğümüze kalkan kahpe elleri sonsuza kadar kıran, canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız’ dedi

Giriş Tarihi: 16.7.2020 08:55 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:03 ABONE OL
Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 2016'daki hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde duygularını paylaşarak birlik beraberlik mesajları verdi...
AJDA PEKKAN: Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

EBRU GÜNDEŞ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

ŞENOL İPEK: Biz kaçanlardan, saklananlardan değil; vatan diye koşulsuzca ilk anda sokağa çıkanlardandık.
Verdiğimiz, vereceğimiz her kanın damlası helal olsun bu cennet vatana. Unutma, unutturma, unutanların kanı kurusun.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

LİNET: Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

SERKAN ÇAĞRI: Vatanımız için can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

DEMET AKALIN: , hepsi nice yiğitler...

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

ARDA TURAN: ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

METİN ŞENTÜRK: Tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Nu mutlu Türk'üm diyene.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

KODES: Sana o kadar şey borçluyuz ki, sabaha kadar yazsam bitmez... Kariyerini, aileni, her şeyden önemlisi hayatını hiçe saydın ülken ve milletin için. Bizler için kendini feda ettin. Hakkımız sana helaldir. Seni asla unutmayacağız. Ve ismini her zaman yaşatacağız.
Kabrin nur ile dolsun yiğit, biz 1 ölür, 1000 doğarız.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

HOPDEDİK AYHAN: 'da tüm dünya gördü ki, bu millet zor günde bir olmayı, tek bayrak altında toplanmayı kutsal bir görev sayar, ülkesini sonuna kadar korur.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

'Hainlere geçit vermeyeceğiz'
ALİŞAN: Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hainlere ve darbecilere bu millet hiçbir zaman geçit vermeyecek Allah'ın izniyle.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

'Ülkemizde gözü olana haddini bildirdik'
UĞUR IŞILAK: Tek derdimiz var, vatanın bölünmez bütünlüğü. Ülkemizde gözü olana haddini bildirdik. Bu zafer yüzyıllarca unutulmamalı.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

'Alçaklara gögüs gerdiğimiz o gece unutulmaz'
AFRİKALI ALİ: Şeref yoksunu, aşağılık vatan hainlerine canımız pahasına göğüs gerdiğimiz kutlu gecenin yıldönümünde şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum.

Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…
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Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…
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