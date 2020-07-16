Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz…

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde duygularını paylaşarak birlik beraberlik mesajları verdi...
AJDA PEKKAN: Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
ŞENOL İPEK: Biz kaçanlardan, saklananlardan değil; vatan diye koşulsuzca ilk anda sokağa çıkanlardandık.
Verdiğimiz, vereceğimiz her kanın damlası helal olsun bu cennet vatana. Unutma, unutturma, unutanların kanı kurusun.
SERKAN ÇAĞRI: Vatanımız için can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum.
METİN ŞENTÜRK: Tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Nu mutlu Türk'üm diyene.
KODES: Sana o kadar şey borçluyuz ki, sabaha kadar yazsam bitmez... Kariyerini, aileni, her şeyden önemlisi hayatını hiçe saydın ülken ve milletin için. Bizler için kendini feda ettin. Hakkımız sana helaldir. Seni asla unutmayacağız. Ve ismini her zaman yaşatacağız.
Kabrin nur ile dolsun yiğit, biz 1 ölür, 1000 doğarız.
HOPDEDİK AYHAN: 15 Temmuz'da tüm dünya gördü ki, bu millet zor günde bir olmayı, tek bayrak altında toplanmayı kutsal bir görev sayar, ülkesini sonuna kadar korur.
'Hainlere geçit vermeyeceğiz'
ALİŞAN: Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hainlere ve darbecilere bu millet hiçbir zaman geçit vermeyecek Allah'ın izniyle.
'Ülkemizde gözü olana haddini bildirdik'
UĞUR IŞILAK: Tek derdimiz var, vatanın bölünmez bütünlüğü. Ülkemizde gözü olana haddini bildirdik. Bu zafer yüzyıllarca unutulmamalı.
'Alçaklara gögüs gerdiğimiz o gece unutulmaz'
AFRİKALI ALİ: Şeref yoksunu, aşağılık vatan hainlerine canımız pahasına göğüs gerdiğimiz kutlu gecenin yıldönümünde şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum.