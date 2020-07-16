SON DAKİKA - Survivor Barış'tan yarışma sonrası flaş itiraflar! Barış Murat Yağcı: "Sabaha kadar uyuyamadım"

Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na konuşan Survivor yarışmacıları flaş itiraflarda bulundu. Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olmasının ardından Nisa, Sercan, Barış, Evrim, Yasin gibi yarışmacılar adından sezon boyu sıkça söz ettirmişti. Ancak finalistlerden Barış ve Survivor 2019 şampiyonu Yusuf ile yapılan sohbetin detayları ortaya çıktı. Survivor Barış Murat Yağcı; "Dün gece sabaha kadar uyuyamadım. Başta ailem ve sevenlerim hepsi evime geldi..." açıklamalarında bulundu. İşte 2020 Survivor'dan son dakika gelişmeleri...
Survivor yarışmacıları, finalin ertesi günü Acun Ilıcalı ile birlikte barbekü partisinde buluştu. Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na konuşan Survivor Barış ile geçen senenin şampiyonu Yusuf yarışmaya dair açıklamalarda bulundu.
İşte Survivor'dan son dakika gelişmeleri...
Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...
Survivor'a damga vuran isimlerin başında gelen Barış ve Survivor 2019 şampiyonu Yusuf ile buluşmuşken sohbetimize başlayalım dedik. Çok zorlamayacağım sizi...
Yusuf: Ben zorlarsam peki? (Gülüyor.)
Barış: Kaybeden havuza atlasın.
* Seninle ilgili "Aslında kendini anlatamadı, finale kadar geldi ama biz onu tanıyamadık." gibi yorumlar yapılıyor. Gizemli olmak hoşuna mı gidiyor? Bu röportajda Barış bir şeyler söylesin ve daha farklı bir Barış'ı görmüş olalım. Survivor'a dair çok kısa bir özet ya da hissiyatını anlatabilir misin? Ne hissediyorsun? Barış kim sence?
Barış: Ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ama daha iyi ifade edebilirmişim onu gördüm. Benim doğrum benim doğrum. Sonuçta ada yaşantısı herkesin farklıdır. Yusuf geçen senenin yarışmacısı. Onun dönemi çok farklı bizim dönemimiz çok farklı. Baktığınızda ben insanlara çok kolay güvenemeyen biriyim. Bu yüzden sessiz sakin kaldım. Ama sessizlikte bir cevaptır. Genelde bunu kitap okuyan insanlar çok iyi anlar. Gönüllüler takımına geçince kendimi buldum. Ama bu yarışma bana çok şey kattı
Evet, milyonları peşimizden sürüklemişiz bunu da gördüm. Benim için önemli olan çıktığımda karakterimle ilgili insanların negatif bir şey söylememesi. Bugün sabahtan beri dışardayım ve insanların tepkileri benim oraya niye gittiğimi kanıtlar nitelikte. Şampiyonluk çok önemli değil önemli olan halkın gözünde senin nerede olduğun. Cemal Can'ı da çok tebrik ederim gerçekten. Sporcu olmamasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Tüm yarışmacıların emeğine sağlık. Çok güzel bir organizasyondu. Herhangi bir okulda ya da hayatın içerisinde tecrübe edemeyeceğimiz birçok şeyi tecrübe ettik. Ama bu kadar beş ay bitti ve kendi hayatımıza bakacağız.
* Cemal Can ve senin birbirinize karşı alışılmadık, yarışmacılarda görmediğimiz bir nezaket var. Bunu nasıl sağladınız?
Barış: Çünkü daha önce birçok yarışma programında kavga edilmiş. Özellikle Survivor yarışmasında hep bundan beslenilmiş. Aslında negatif bir ortam olduğunda ada çok çekilmez bir ortam oluyor. Onun yerine bir şekilde iki kişinin ortak kuvvetinden yola çıktık. Arkadaş, dost olmayı tercih ettik. Diğer türlü adadaki hayat hiç çekilmez bir hal alırdı. Baktığınızda buradaki herkes pırlanta gibi bir insan.
O kadar kişinin içinden seçilmiş özel insanlar. Buradaki insanların değerini bilmek lazım. Rekabet duygusu oluyor ama olan her şey orada kaldı. Bugün Sercan'la da Mert'le de herkesle çok iyiyim. Cemo ile zaten çok iyiyiz. İnsanların bilmesi gereken aslında kavgadan çok iyi şeyler olmaz. Birlikten çok güzel kuvvet doğar. Arkadaşlık, dostluk her zaman bakidir. Bu dönemlerde bu tarz şeyler daha anlamlıdır.
*Ben aslında ikinizin de şampiyon olduğuna inananlardanım. Dün gece eve gittin başını yastığa koydun. Ne hissettin?
Barış: Dün gece sabaha kadar uyuyamadım. Başta ailem ve sevenlerim hepsi evime geldi. Sabah 5-6'ya kadar uyutmadılar beni. Çok güzel bir videoshow hazırlamışlar bana. Kendi duyduklarını benim bilmediklerimi anlattılar. Arkamda o kadar desteğin olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenince çok gururlandım. Bu bana çok iyi geldi. Şampiyonluk sadece rakamsal bir şey. Kupa evet çok önemli ama bu seneki Survivor böyle bir şey değildi. Bu sene bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum.
* En sinirli kimdi Survivor'da?
Barış: Emre
*En saf?
Barış: Ardahan ve Perviz.
Yusuf: Evet, katılıyorum.
*En gamsız?Barış ve Yusuf: Evrim.
*En komik?Barış ve Yusuf: Ersin.
*En şaşırtan?
Barış ve Yusuf: Cemal Can.
*En aşk insanı?
Barış ve Yusuf: Berkan.
*Neden Berkan dediniz?
*Barış: Kız arkadaşı var bütün gün onu anlatıyor.
Yusuf: Ben pas diyorum.
*En kıskanç?
Barış: Mert.
*En aç?
Barış: Ben.
Yusuf: Barış
*En çok neyi özledin yemek olarak?
Barış: Her şeyi. (Gülüyor.)
*Normal hayatta çok yemek yer miydin?
Barış: 7 öğün filan yiyordum.
Yusuf: Ben şahidim evet yiyordu. Benim yemeğimi bile yemişliği var.
*En iyi kalpli?
Barış ve Yusuf: Nisa.
*En hırslı?
Barış: Sercan.
*En acımasız?
Barış ve Yusuf: Evrim.
*En üzüldüğün eleme?
Barış ve Yusuf: Perviz.
*En iyi şarkı söyleyen?
Barış: Ardahan.
*En yetenekli?
Barış: Nisa. Görev oyunlarında çok iyiydi.
*En beceriksiz?
Barış ve Yusuf: Tuğba Melis Türk
KAYNAK: HÜRRİYET