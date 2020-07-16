SON DAKİKA | Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesinde ilginç detay! Bakın ismini kimden almış... Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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SON DAKİKA | Survivor Şampiyonu Canseven'in hayat hikayesinde ilginç detay! Bakın ismini kimden almış... Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gelen son dakika haberi ileSurvivor 2020 şampiyonu Canseven'in hayat hikayesi ortaya çıktı. Yarışmanın ilk gününden itibaren gerek performansı, gerek duruşu ile izleyenlerin gönüllerini fetheden yarışmacı popüleritesini sezon sonuna kadar arttırmayı başardı ve SMS oylamasında ise en yüksek oyu alarak kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu. Hayat hikayesi merak edilen Canseven'in ismini Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu 'dan geldiği ortaya çıktı. Peki, Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Can'ın hayat hikayesi ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:42 Son Güncelleme: 16.7.2020 16:42 ABONE OL
Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 şampiyonu 'ın hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken gelen son dakika haberi ile yarışmacının hayatına ilişkin flaş ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık beş ay süren Survivor macerasının sonunda başarıya ulaşan ve tanınmışlığını arttıran Canseven'in adını Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu 'dan aldığı ortaya çıktı. Peki, Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven'in ortaya çıkan son dakika hayat hikayesi…

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN'İN HAYAT HİKAYESİ SON DAKİKA ORTAYA ÇIKTI!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu sezonun en başarılı ismi olan ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven hayat hikayesi ile sevenlerinin dikkatini çekiyor. Programın bir bölümünde anlattığına göre ise Şampiyon yarışmacı ismini Fenerbahçe takımının efsane oyuncusundan alıyor...

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Canseven'in annesi Rizeli, babası ise Selanik Göçmenidir. Üniversite eğitimini İstanbul'da özel bir üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde alan yarışmacı, üniversite eğitimi zamanında fenomen arkadaşı Danla Bilic ile tanışmış ve Danla Bilic'in arkadaşı olarak sosyal medyada tanınmıştır.

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Üniversite eğitimini almak amacıyla İzmir'den İstanbul'a taşınan Survivor 2020 şampiyonu şimdilerde Dj'lik yaptığı biliniyor. Survivor yarışmasından önce pek tanınmasa da beş aylık macera sonunda adeta milyonların gönlünde taht kurdu.

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SOSYAL MEDYA'DA REKOR KIRDI!

Survivor'dan önce 250 bin kişinin takip ettiği yarışmacı, Yarışmaya katılmasıyla beraber sosyal medyada da yüksek takipçi sayısına ulaştı ve rekor kırdı. 'ın şimdilerde Instagram hesabında 3.7 milyon civarında takipçisi bulunuyor…

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ADINI FENERBAHÇE'NİN EFSANESİNDEN ALDI!

Canseven ismini ise Fenerbahçe'nin efsanesi 'dan alıyor. Babası fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Cemal Can ilk ismi olan Cemal'i ise babası 7 yaşındayken hayatını kaybeden dedesinden alıyor.

Survivor Şampiyonu Cemal Can'ın hayat hikayesi ortaya çıktı! Bakın ismini kimden almış... Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ARTIK "SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN"

Normal hayatında arkadaşları tarafından "Can" ismiyle tanınan yarışmacı Survivor programı ile beraber ismini kullanmaya başladığını söylemiş ve ilk zamanlar bunun garip geldiğini ifade etmişti. Şimdi ise neredeyse tüm Türkiye onu "Survivor şampiyonu Cemal Can" olarak tanıyor.

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SON DAKİKA | Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesinde ilginç detay! Bakın ismini kimden almış... Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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