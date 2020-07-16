Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İşyerinde kendini rahat ettir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Enerji sektöründe tuhaf günler başlıyor. Petrol fiyatları eski günlerine geri dönmek için tüm siyasi dengeleri zorlayacak. Satürn-Ay Düğümleri ilişkisi Yengeç burcu Amerika Birleşik Devleti'nin ekonomisindeki küçülme verilerini gündeme taşıyabilir.
Koç: İş yerinde dağılan paçaları toparlamaya başlıyorsun. Çalışanların le yapacağın toplantı sıkıntıları aşmanda sana kolaylık sağlıyor olabilir.
Boğa: Eğitimin ile ilgili verdiğin mücadelelerin bu günlerde olumlu dönütlerini almaya başlıyorsun. Aldığın olumlu haberlere dayanarak bu konudaki girişimlerinde daha cesaretlisin.
İkizler: İş alanında merak ettiğin konularda merakını gidermek isteyebilirsin. Bunun için aile büyüklerine danışmaktan çekinmiyorsun. Aldığın bilgileri doğru değerlendirmek isteyebilirsin.
Yengeç: Aileyi sığındığın bir kale gibi görmeye başlayabilirsin. Rutin hayatında yaşadığın tüm sorunları ailenle paylaşıp onlardan fikir alıyorsun.
Aslan: Kendine yaptığın güzel bir bitki çayı ile güne başlıyorsun. Bu senin değişmez bir rutinin haline gelebilir. Arkadaşların ile kurduğun iletişim günden güne iyileşiyor.
Başak: Evlenmeyi düşünen bir Başak burcuysan evlilik için yaptığın planları organize etmeye başlayabilirsin. Günün yoğun olacağı için enerji veren yiyecekler tercih ediyorsun.
Terazi: Dış görünümüne önem gösteriyorsun. Evli bir Terazi burcuysan eşin aldığın pahalı kişisel bakım ürünlerinden şikayetçi olabilir.
Akrep: Kendi işinin sahibi bir Akrep, burcuysan çalışma arkadaşların yaptığı hataları görmezden gelemeyebilirsin. İşinin her zaman ileriden gitmesini istiyorsun.
Yay: Yakın çevrende gerçekleşen sorunlara karşı soğukkanlı yaklaşıyorsun. Soğukkanlı olman mantıklı fikirler ortaya atmanda etkili olabilir.
Oğlak: Aile içinde olan problemini güvendiğin arkadaşların ile paylaşıyorsun. Onlardan fikir almak zihni çalıştırmana yardımcı olabilir. Kendini sıkıntılardan sıyırıp alışverişe verebilirsin.
Kova: İş konusunda standart fikirler yerine daha hızlı ve çözüm odaklı fikirler üretebilirsin. Bu fikirlerin diğer arkadaşlarından sıyrılıp işinde sivrilmene yol açıyor.
Balık: Eğitim gören bir Balık burcuysan kendini bugün bilimsel makalelere verebilirsin. Öğrendiğin yeni bilgilerden arkadaşlarını da sen haberdar ediyorsun.
İŞYERİNDE KENDİNİ RAHAT ETTİR
Zamanınızın çoğunun geçtiği iş yerinde güne günaydın ile başlayıp, iyi akşamlar ile bitirmekte zorlandığınız günler elbette olabiliyor. Ne de olsa günümüzün çoğu iş ortamında geçiyor. Tam da bu noktada hem zihnen hem de bedenen dinç ve sağduyulu davranmak gerekiyor. Peki işinize inancınızı ve iç gücünüzü nasıl yüksek tutabilirsiniz? İşte sizler için derlediğim birkaç tüyo…
Etkinizi Görmezden Gelmeyin
Çalıştığınız yere olan etkinizi düşünmek size daha iyi hissettirecektir. Bir işi daha kolay hale getirmek ve o kuruma fayda sağlamak düşüncesi sizi içinde bulunduğunuz karamsar havadan kurtaracaktır. Su burcuysanız (Yengeç, Akrep, Balık) alıngan ve takıntılı duygu durumlarını geride bıraktığınız takdirde hareketli geçecek bu yılda ritminizi kaybetmeyeceksiniz.
Büyük İşleri Küçük Parçalara Ayırın
Elinizdeki büyük işleri bir oturuşta yapmak hiç kolay değildir. Yapmaya yeltenseniz bile yeteri kadar verimli olmayabilirsiniz. En azından işin küçük bir kısmını tam bir şekilde tamamlamaya odaklanmak işe karşı daha hevesli bir tutum sergilemenizi sağlayacaktır. Hava burcuysanız (İkizler, Terazi, Kova) rutin geçen işler sizi ne kadar yorsa da sıkılmamalısınız.
Kritik Olmayan İşleri Bile Zamanında Halledin
Bunu yapmak size başarı hissi getireceği gibi işyerinde vaktinizi daha iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Ateş burcuysanız (Koç, Aslan, Yay) ertelemeyi sevmeyen tavırlarınız, vakit nakittir sözünü tam anlamıyla gerçekleştiriyor.
Konfor Bölgenizin Dışına Çıkmayı Deneyin
İşyerindeki çalışma hevesinizi kaybetmek rahatlıktan bile kaynaklanabilir. Yeni çalışma ortamları yaratmak bu noktada iyi gelebilir. Toprak burcuysanız (Boğa, Başak, Oğlak) farklı ortamlarda çalışmak işyerindeki motivasyonunuzu olumlu anlamda etkileyecektir.
Eleştiriye Daima Açık Olun
Nasıl bir iş üzerinde çalışıyorsanız çalışın, her türlü eleştiriye açık olmak sizi hem daha özgüvenli yapacak hem de işyerindeki ani duygu değişimleri karşısında soğukkanlı olmanızı sağlayacaktır.
Bir Teşekkürün Etkisi Çok Büyük
Bu iki kelime sandığınızdan daha güçlü etkiler bırakabilir. İşyerinizde yaptığınız ve yaptırdığınız işler sonucunda teşekkür etmek etkili iletişim açısından önemli bir yer tutar. Bu kelimeleri duyamadığınız zamanlarda da kendinizi düşürmemeniz önemli bir nokta elbette. Ancak güzel kelimeler duymak ve minnettarlığınızı göstermek size önemli yollar kat ettirecektir.