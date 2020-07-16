Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İşyerinde kendini rahat ettir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Enerji sektöründe tuhaf günler başlıyor. Petrol fiyatları eski günlerine geri dönmek için tüm siyasi dengeleri zorlayacak. Satürn-Ay Düğümleri ilişkisi Yengeç burcu Amerika Birleşik Devleti'nin ekonomisindeki küçülme verilerini gündeme taşıyabilir.

Koç: İş yerinde dağılan paçaları toparlamaya başlıyorsun. Çalışanların le yapacağın toplantı sıkıntıları aşmanda sana kolaylık sağlıyor olabilir.

Boğa: Eğitimin ile ilgili verdiğin mücadelelerin bu günlerde olumlu dönütlerini almaya başlıyorsun. Aldığın olumlu haberlere dayanarak bu konudaki girişimlerinde daha cesaretlisin.

İkizler: İş alanında merak ettiğin konularda merakını gidermek isteyebilirsin. Bunun için aile büyüklerine danışmaktan çekinmiyorsun. Aldığın bilgileri doğru değerlendirmek isteyebilirsin.

Yengeç: Aileyi sığındığın bir kale gibi görmeye başlayabilirsin. Rutin hayatında yaşadığın tüm sorunları ailenle paylaşıp onlardan fikir alıyorsun.

Aslan: Kendine yaptığın güzel bir bitki çayı ile güne başlıyorsun. Bu senin değişmez bir rutinin haline gelebilir. Arkadaşların ile kurduğun iletişim günden güne iyileşiyor.

Başak: Evlenmeyi düşünen bir Başak burcuysan evlilik için yaptığın planları organize etmeye başlayabilirsin. Günün yoğun olacağı için enerji veren yiyecekler tercih ediyorsun.