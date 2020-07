COVİD-19 sebebiyle Paris'te kalan Erkan Özerman, İstanbul'a döndü. Özerman, 33. Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmalarının ertelenmeyeceğini ve yapılacağını duyurdu. Özerman "Best Model Türkiye için müracaatlar Temmuz'un son gününe kadar devam edecek" diye konuştu.