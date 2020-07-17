Oğlu Pars Tan'ı kaybeden acılı anne Ebru Şallı, paylaşımı ile yürekleri dağladı! Ebru Şallı'dan son dakika: "Sonsuza kadar seninleyim..."

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Oğlu 'ı kaybeden acılı anne , paylaşımı ile yürekleri dağladı! Ebru Şallı'dan : "Sonsuza kadar seninleyim..."

haberler...2 yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele edip sonrasına hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden ile ilgili acılı anne 'dan son dakika paylaşımı geldi. Acısını ve duygularını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ebru Şallı "Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim..." diyerek duygularını ve özlemini ifade ederken yaptığı paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Ebru Şallı'dan küçük oğlu Pars Tan ile ilgili yaptığı paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 13:58 Son Güncelleme: 17.7.2020 13:59 ABONE OL
Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı'dan son dakika haberi: Sonsuza kadar seninleyim...

ile çiftinin küçük oğlu geçtiğimiz aylarda lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve küçük yaşta hayatını kaybetmişti. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile duygulandıran Ebru Şallı'dan oğlu Pars ile ilgili bir paylaşımı daha geldi. Acılı anne duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirirken yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. "Seni çok özlüyorum Ponçiğim..." yazan Ebru Şallı'dan Pars Tan ile ilgili o paylaşımlar...

EBRU ŞALLI: "SONSUZA KADAR SENİNLEYİM"

Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden küçük oğlu Pars Tan ile ilgili yaptığı duygusal paylaşım yürekleri dağladı.

İşte Ebru Şallı'dan son dakika paylaşımı...

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı'dan son dakika haberi: Sonsuza kadar seninleyim...

'nın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu , Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda vefat eden oğlu Pars ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şallı, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğrafına "Seni çok seviyorum meleğim" notunu yazdı.

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı'dan son dakika haberi: Sonsuza kadar seninleyim...

Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımı 4 dakikada 15 binin üzerinde beğeni ve 800'ün üzerinde yorum aldı.

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı'dan son dakika haberi: Sonsuza kadar seninleyim...
Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygulandıran paylaşım! Ebru Şallı'dan son dakika haberi: Sonsuza kadar seninleyim...
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Oğlu Pars Tan'ı kaybeden acılı anne Ebru Şallı, paylaşımı ile yürekleri dağladı! Ebru Şallı'dan son dakika: "Sonsuza kadar seninleyim..."
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