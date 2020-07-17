Oğlu Pars Tan'ı kaybeden acılı anne Ebru Şallı, paylaşımı ile yürekleri dağladı! Ebru Şallı'dan son dakika: "Sonsuza kadar seninleyim..."

Harun Tan ile Ebru Şallı çiftinin küçük oğlu Pars Tan geçtiğimiz aylarda lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve küçük yaşta hayatını kaybetmişti. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile duygulandıran Ebru Şallı'dan oğlu Pars ile ilgili bir son dakika paylaşımı daha geldi. Acılı anne duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirirken yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. "Seni çok özlüyorum Ponçiğim..." yazan Ebru Şallı'dan Pars Tan ile ilgili o paylaşımlar...

EBRU ŞALLI: "SONSUZA KADAR SENİNLEYİM"

Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden küçük oğlu Pars Tan ile ilgili yaptığı duygusal paylaşım yürekleri dağladı.

İşte Ebru Şallı'dan son dakika paylaşımı...