Oğlu Pars Tan'ı kaybeden acılı anne Ebru Şallı, paylaşımı ile yürekleri dağladı! Ebru Şallı'dan son dakika: "Sonsuza kadar seninleyim..."

Harun Tan ile Ebru Şallı çiftinin küçük oğlu Pars Tan geçtiğimiz aylarda lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve küçük yaşta hayatını kaybetmişti. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile duygulandıran Ebru Şallı'dan oğlu Pars ile ilgili bir son dakika paylaşımı daha geldi. Acılı anne duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirirken yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. "Seni çok özlüyorum Ponçiğim..." yazan Ebru Şallı'dan Pars Tan ile ilgili o paylaşımlar...
Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden küçük oğlu Pars Tan ile ilgili yaptığı duygusal paylaşım yürekleri dağladı.
İşte Ebru Şallı'dan son dakika paylaşımı...
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.
Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda vefat eden oğlu Pars ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şallı, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğrafına "Seni çok seviyorum meleğim" notunu yazdı.
Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımı 4 dakikada 15 binin üzerinde beğeni ve 800'ün üzerinde yorum aldı.