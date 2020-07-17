Defne Samyeli’ne şok! Ev sahibi suçsuz

Defne Samyeli, 1,5 yıl kira ödemediği iddiasıyla ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu. Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla tahliye davası açmıştı. Samyeli ise itibarının zedelendiğini söyleyip 50 bin liralık manevi tazminat davası açıp ev sahibinin açıklamaları sonrası huzurunun bozulduğunu belirtip suç duyurusunda bulundu.SAMYELİ'NİN şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada savcılık, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararı verdi. Verilen kararda ikili arasında uyuşmazlıkla ilgili bir husumet olduğu belirtilip Araz'ın açıklamalarında hakaret ve tehdit olmadığı gibi huzur ve sükunun bozulmasının da mümkün olmadığı kaydedildi.