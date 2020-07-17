Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

Her yaptığı ile olay olan ünlü fenomen Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları olay olmuş, sosyal medyada binlerce yorum alırken photoshop yaptığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ancak yeni gelen görüntülerde yine bikinili ve selülitli halleri dikkatlerden kaçmayan Duygu Özaslan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak...

DUYGU ÖZASLAN'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gerçek hali arasında büyük fark olan Duygu Özaslan'dan yeni görüntüler geldi. Kısa sürede yayılan görüntüler çok konuşulacak...