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'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

Geçtiğimiz günlerde 'ın bikinili selülitli photoshopsuz fotoğrafları gündeme oturmuş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Her yaptığı ile olay olan ünlü fenomen o görüntülerin ardından bulumia nervoza olduğunu açıklamış ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtmişti. Şimdi ise Duygu Özaslan'dan yeni fotoğraflar geldi. Yine photoshopsuz ve selülitli görüntüsü ile çekilen ünlü fenomenin bu görüntüleri de kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. İşte Duygu Özaslan'ın o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 15:31 Son Güncelleme: 17.7.2020 15:43 ABONE OL
Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

Her yaptığı ile olay olan ünlü fenomen 'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları olay olmuş, sosyal medyada binlerce yorum alırken photoshop yaptığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ancak yeni gelen görüntülerde yine bikinili ve selülitli halleri dikkatlerden kaçmayan Duygu Özaslan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak...

DUYGU ÖZASLAN'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gerçek hali arasında büyük fark olan Duygu Özaslan'dan yeni görüntüler geldi. Kısa sürede yayılan görüntüler çok konuşulacak...

Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

Kısa süre önce sosyal medya paylaşımlarıyla gerçek hali arasında uçurum kadar fark olan Özaslan yine yakalandı.

Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

Siyah tanga bikini altı giyen ve selülitleriyle dikkat çeken sosyal medyada gündem oldu.

Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...

daha sönce Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...
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Duygu Özaslan'ın yeni görüntüleri magazin gündemine oturdu! Duygu Özaslan'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak...
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